Идеально к шашлыку: как приготовить закуску из запеченного перца, зелени и сыра (видео)
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Приготовить это блюдо достаточно просто
Сезон шашлыков официально открыт, а значит – самое время отправляться на природу, приглашать друзей и готовить любимое мясо на огне. Один из интересных способов замариновать шашлык – в молоке: мясо получается невероятно нежным и сочным. Но шашлык – не единственная звезда пикника.
Чтобы дополнить главное блюдо чем-нибудь ярким и ароматным, стоит приготовить пикантную закуску из перца. Она станет идеальным аккомпанементом к мясу, добавит цвет стола и точно не останется без внимания гостей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить закуску из перца
Ингредиенты:
- 3-4 перца (можно и больше);
- 1 зубчик чеснока;
- 1 ч. л. французской горчицы;
- 1/2 небольшого фиолетового лука;
- 1 ст. л. масла;
- 1 ст. л. яблочного уксуса;
- соль, петрушка;
Способ приготовления:
1.Перец помыть, почистить от семян. Переложить на противень, полить маслом и запекать до готовности.
2. Переложить в соответствующую посуду, накрыть пищевой пленкой и оставить на 15 минут. После этого почистить перец от кожуры.
3.Порезать перец, добавить измельченную зелень, растительное масло, горчицу, чеснок, уксус, лук, соль и перемешать.
4.Выложить эту смесь на хлеб, сверху можно добавить сыр и зелень, будет очень вкусно.