Идеально к шашлыку: как приготовить закуску из запеченного перца, зелени и сыра (видео)

Приготовить это блюдо достаточно просто

Сезон шашлыков официально открыт, а значит – самое время отправляться на природу, приглашать друзей и готовить любимое мясо на огне. Один из интересных способов замариновать шашлык – в молоке: мясо получается невероятно нежным и сочным. Но шашлык – не единственная звезда пикника.

Чтобы дополнить главное блюдо чем-нибудь ярким и ароматным, стоит приготовить пикантную закуску из перца. Она станет идеальным аккомпанементом к мясу, добавит цвет стола и точно не останется без внимания гостей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить закуску из перца

Ингредиенты:

3-4 перца (можно и больше);

1 зубчик чеснока;

1 ч. л. французской горчицы;

1/2 небольшого фиолетового лука;

1 ст. л. масла;

1 ст. л. яблочного уксуса;

соль, петрушка;

Способ приготовления:

1.Перец помыть, почистить от семян. Переложить на противень, полить маслом и запекать до готовности.

2. Переложить в соответствующую посуду, накрыть пищевой пленкой и оставить на 15 минут. После этого почистить перец от кожуры.

3.Порезать перец, добавить измельченную зелень, растительное масло, горчицу, чеснок, уксус, лук, соль и перемешать.

4.Выложить эту смесь на хлеб, сверху можно добавить сыр и зелень, будет очень вкусно.