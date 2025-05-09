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Фаршированими яйцями ще можна здивувати: як оригінально приготувати закуску (відео)

Автор
Марія Швець
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Це так просто, швидко та смачно, що ви здивуєтеся
Це так просто, швидко та смачно, що ви здивуєтеся. Фото instagram.com

Чудовий варіант холодної закуски для застілля

Яйця можна нафарширувати чим завгодно — від класичної жовтково-майонезної начинки до цікавіших варіантів із грибами, авокадо чи тунцем. Але якщо хочеться чогось справді незвичного та святкового, спробуйте фарбовані у буряковому маринаді яйця, фаршировані лососем.

Вони не тільки мають виразний колір і елегантний вигляд, а й тішать ніжним смаком з морською ноткою. Така закуска стане справжньою прикрасою столу й точно запам’ятається гостям. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria__vyacheslavna".

Як приготувати фаршировані яйця з лососем

Інгредієнти:

  • яйця;
  • буряк;
  • цукор;
  • оцет;
  • лавровий лист;

Начинка:

  • жовтки + 1 банка лосося + 3 каперси + 1 ст. л. оливкової олії + 1-2 ст. л. майонезу + сіль, перець;

Спосіб приготування:

1. Зварити 2 буряки із сіллю, цукром та оцтом (1 л води, 1 ст. л. солі, лавровий лист, 1 ст. л. цукру, 1,5 ст. л. оцту). Варити 1 годину.

2. Зварити 6 яєць, почистити та замочити у буряковому маринаді на 1-2 години.

3. Для приготування начинки всі інгредієнти для начинки перебийте блендером.

4. Нафарширувати яйця, задекорувати кропом або мікрогріном і можна одразу подавати.

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#Закуска #Готуємо вдома #Яйця