Фаршированими яйцями ще можна здивувати: як оригінально приготувати закуску (відео)

Чудовий варіант холодної закуски для застілля

Яйця можна нафарширувати чим завгодно — від класичної жовтково-майонезної начинки до цікавіших варіантів із грибами, авокадо чи тунцем. Але якщо хочеться чогось справді незвичного та святкового, спробуйте фарбовані у буряковому маринаді яйця, фаршировані лососем.

Вони не тільки мають виразний колір і елегантний вигляд, а й тішать ніжним смаком з морською ноткою. Така закуска стане справжньою прикрасою столу й точно запам’ятається гостям. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria__vyacheslavna".

Як приготувати фаршировані яйця з лососем

Інгредієнти:

яйця;

буряк;

цукор;

оцет;

лавровий лист;

Начинка:

жовтки + 1 банка лосося + 3 каперси + 1 ст. л. оливкової олії + 1-2 ст. л. майонезу + сіль, перець;

Спосіб приготування:

1. Зварити 2 буряки із сіллю, цукром та оцтом (1 л води, 1 ст. л. солі, лавровий лист, 1 ст. л. цукру, 1,5 ст. л. оцту). Варити 1 годину.

2. Зварити 6 яєць, почистити та замочити у буряковому маринаді на 1-2 години.

3. Для приготування начинки всі інгредієнти для начинки перебийте блендером.

4. Нафарширувати яйця, задекорувати кропом або мікрогріном і можна одразу подавати.