Ідеальна закуска на будь-який бюджет: чим смачно нафарширувати яйця (відео)
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Проста закуска у приготуванні
Новорічні свята добігають кінця, однак ідеї цікавих та смачних рецептів актуальні щодня. До прикладу, на сніданок можна подати млинці з вершковим сиром та ікрою, а як закуску приготувати фаршировані яйця з грибами.
Всього кілька інгредієнтів та бюджетних продуктів — і смакота на столі. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lehko_gotuvaty".
Як приготувати яйця фаршировані грибами
Інгредієнти:
- яйця – 6 шт.;
- печериці – 250 г;
- цибуля – 1 шт.;
- сіль, перець за смаком;
- майонез;
- зелень для прикрашання;
- рослинна олія для обсмажування;
Спосіб приготування:
1.Яйця відварити.
2.Цибулю дрібно порізати.
3.Підсмажити на олії.
4.Порізати печериці.
5.Додати до цибулі.
6.Яйця розрізати на половинки та вийняти жовтки в окрему ємність.
7.Готову підсмажку з грибів додати до жовтків.
8.Додати сіль та перець.
9.Додати майонез і добре перемішати.
10.Викласти начинку у половинки яєць. Прикрасити зеленню зверху.