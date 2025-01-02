Ідеальна закуска на будь-який бюджет: чим смачно нафарширувати яйця (відео)

Проста закуска у приготуванні

Новорічні свята добігають кінця, однак ідеї цікавих та смачних рецептів актуальні щодня. До прикладу, на сніданок можна подати млинці з вершковим сиром та ікрою, а як закуску приготувати фаршировані яйця з грибами.

Всього кілька інгредієнтів та бюджетних продуктів — і смакота на столі. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lehko_gotuvaty".

Як приготувати яйця фаршировані грибами

Інгредієнти:

яйця – 6 шт.;

печериці – 250 г;

цибуля – 1 шт.;

сіль, перець за смаком;

майонез;

зелень для прикрашання;

рослинна олія для обсмажування;

Спосіб приготування:

1.Яйця відварити.

2.Цибулю дрібно порізати.

3.Підсмажити на олії.

4.Порізати печериці.

5.Додати до цибулі.

6.Яйця розрізати на половинки та вийняти жовтки в окрему ємність.

7.Готову підсмажку з грибів додати до жовтків.

8.Додати сіль та перець.

9.Додати майонез і добре перемішати.

10.Викласти начинку у половинки яєць. Прикрасити зеленню зверху.