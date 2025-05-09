Фаршированными яйцами можно удивить: как оригинально приготовить закуску (видео)

Прекрасный вариант холодной закуски для застолья

Яйца можно нафаршировать чем угодно — от классической желточно-майонезной начинки до более интересных вариантов с грибами, авокадо или тунцом. Но если хочется чего-то действительно необычного и праздничного, попробуйте крашеные в свекольном маринаде яйца, фаршированные лососем.

Они не только обладают выразительным цветом и элегантным видом, но и радуют нежным вкусом с морской ноткой. Такая закуска станет настоящим украшением стола и точно запомнится гостям. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoria__vyacheslavna".

Как приготовить фаршированные яйца с лососем

Ингредиенты:

яйца;

свёкла;

сахар;

уксус;

лавровый лист;

Начинка:

желтки + 1 банка лосося + 3 каперса + 1 ст. л. оливкового масла + 1-2 ст. л. майонеза+соль, перец;

Способ приготовления:

1. Сварить 2 свеклы с солью, сахаром и уксусом (1 л воды, 1 ст. л. соли, лавровый лист, 1 ст. л. сахара, 1,5 ст. л. уксуса). Варить 1 час.

2. Сварить 6 яиц, почистить и замочить в свекольном маринаде на 1-2 часа.

3. Для приготовления внутренности все ингредиенты для внутренности перебейте блендером.

4. Нафаршировать яйца, декорировать укропом или микрогрином и можно сразу подавать.