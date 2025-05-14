Без майонезу, олії та оригінальний на смак: як приготувати японський салат "Суномоно" (відео)

Усі попросять добавку!

Огірки можна не лише їсти просто так чи готувати популярні биті огірочки — з них виходить і справді вишукана страва. Один із таких прикладів — японський салат "Суномоно", який поєднує огірки з ароматним рисовим оцтом, кунжутом і ніжним солодко-кислим присмаком.

Він чудово освіжає, легко готується й ідеально пасує до страв з морепродуктами або просто як легка закуска. Такий салат стане приємним різноманіттям у щоденному меню. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати салат "Суномоно"

Інгредієнти:

огірки – 3 середні;

оцет рисовий (або яблучний) – 1 ст. л.;

соєвий соус – 0,5 ст. л.;

цукор – 0,5 ст. л.;

сіль;

кунжут;

Спосіб приготування:

1. Огірки нарізати тоненько. Посолити та залишити на мінімум 10 хвилин.

2. Для приготування соусу до оцту додати цукор та соєвий соус. Все добре перемішати до розчинення цукру.

3. Огірки промити від солі та навіть трохи відтиснути та заправити салат соусом, посипати кунжутом.