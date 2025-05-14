Без майонеза, масла и оригинальный по вкусу: как приготовить японский салат "Суномоно" (видео)
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Огурцы можно не только есть просто так или готовить популярные битые огурчики – из них выходит действительно изысканное блюдо. Один из таких примеров — японский салат "Суномоно", сочетающий огурцы с ароматным рисовым уксусом, кунжутом и нежным сладко-кислым привкусом.
Он прекрасно освежает, легко готовится и идеально подходит к блюдам с морепродуктами или просто как легкая закуска. Такой салат станет приятным разнообразием в ежедневном меню. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".
Как приготовить салат "Суномоно"
Ингредиенты:
- огурцы – 3 средние;
- уксус рисовый (или яблочный) – 1 ст. л.;
- соевый соус – 0,5 ст. л.;
- сахар – 0,5 ст. л.;
- соль;
- кунжут;
Способ приготовления:
1. Огурцы нарезать тоненько. Посолить и оставить на минимум 10 минут.
2. Для приготовления соуса к уксусу добавить сахар и соевый соус. Всё хорошо перемешать до растворения сахара.
3. Огурцы промыть от соли и даже слегка отжать и заправить салат соусом, посыпать кунжутом.