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Без майонеза, масла и оригинальный по вкусу: как приготовить японский салат "Суномоно" (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Так вкусно, что словами не описать
Так вкусно, что словами не описать. Фото instagram.com

Все попросят добавку!

Огурцы можно не только есть просто так или готовить популярные битые огурчики – из них выходит действительно изысканное блюдо. Один из таких примеров — японский салат "Суномоно", сочетающий огурцы с ароматным рисовым уксусом, кунжутом и нежным сладко-кислым привкусом.

Он прекрасно освежает, легко готовится и идеально подходит к блюдам с морепродуктами или просто как легкая закуска. Такой салат станет приятным разнообразием в ежедневном меню. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить салат "Суномоно"

Ингредиенты:

  • огурцы – 3 средние;
  • уксус рисовый (или яблочный) – 1 ст. л.;
  • соевый соус – 0,5 ст. л.;
  • сахар – 0,5 ст. л.;
  • соль;
  • кунжут;

Способ приготовления:

1. Огурцы нарезать тоненько. Посолить и оставить на минимум 10 минут.

2. Для приготовления соуса к уксусу добавить сахар и соевый соус. Всё хорошо перемешать до растворения сахара.

3. Огурцы промыть от соли и даже слегка отжать и заправить салат соусом, посыпать кунжутом.

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#Салат #Огурцы #Готовим дома