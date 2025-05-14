Без майонеза, масла и оригинальный по вкусу: как приготовить японский салат "Суномоно" (видео)

Все попросят добавку!

Огурцы можно не только есть просто так или готовить популярные битые огурчики – из них выходит действительно изысканное блюдо. Один из таких примеров — японский салат "Суномоно", сочетающий огурцы с ароматным рисовым уксусом, кунжутом и нежным сладко-кислым привкусом.

Он прекрасно освежает, легко готовится и идеально подходит к блюдам с морепродуктами или просто как легкая закуска. Такой салат станет приятным разнообразием в ежедневном меню. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить салат "Суномоно"

Ингредиенты:

огурцы – 3 средние;

уксус рисовый (или яблочный) – 1 ст. л.;

соевый соус – 0,5 ст. л.;

сахар – 0,5 ст. л.;

соль;

кунжут;

Способ приготовления:

1. Огурцы нарезать тоненько. Посолить и оставить на минимум 10 минут.

2. Для приготовления соуса к уксусу добавить сахар и соевый соус. Всё хорошо перемешать до растворения сахара.

3. Огурцы промыть от соли и даже слегка отжать и заправить салат соусом, посыпать кунжутом.