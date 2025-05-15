Такий салат ви приготуєте за 10 хвилин: рецепт закуски зі свіжих огірків і редиски (відео)
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Ароматний, хрумкий, смачний салат не лише наситить, а й збагатить вітамінами
Почалася весна, а з нею й сезон свіжої зелені та вітамінних салатів. Саме зараз на ринку з’являється молода капуста, редис і огірки, з яких можна приготувати легкі та корисні страви — від класичного салату з капустою і зеленню до більш оригінальних варіацій.
Один із найпростіших і найсвіжіших варіантів — салат з огірків і редису. Він не лише додає барв до щоденного меню, а й заряджає організм необхідними вітамінами після зими. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".
Як приготувати салат з редису та огірків
Інгредієнти:
- огірок – 3 шт.;
- горошок молодий – 200 г;
- редис – 200 г;
- фета – 100 г;
Для заправки:
- йогурт без добавок – 3 ст. л.;
- майонез – 1 ст. л.;
- зелень – різна;
- сік лимона — пів столової ложки;
- сасник – 1 зуб.;
Спосіб приготування:
1. Огірки, редис і зелень нарізати однаковими шматками.
2. Додати подрібнену фету.
3. Для соусу змішати всі інгредієнти. Заправити соусом салат, перемішати і можна їсти.