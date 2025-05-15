Такий салат ви приготуєте за 10 хвилин: рецепт закуски зі свіжих огірків і редиски (відео)

Ароматний, хрумкий, смачний салат не лише наситить, а й збагатить вітамінами

Почалася весна, а з нею й сезон свіжої зелені та вітамінних салатів. Саме зараз на ринку з’являється молода капуста, редис і огірки, з яких можна приготувати легкі та корисні страви — від класичного салату з капустою і зеленню до більш оригінальних варіацій.

Один із найпростіших і найсвіжіших варіантів — салат з огірків і редису. Він не лише додає барв до щоденного меню, а й заряджає організм необхідними вітамінами після зими. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати салат з редису та огірків

Інгредієнти:

огірок – 3 шт.;

горошок молодий – 200 г;

редис – 200 г;

фета – 100 г;

Для заправки:

йогурт без добавок – 3 ст. л.;

майонез – 1 ст. л.;

зелень – різна;

сік лимона — пів столової ложки;

сасник – 1 зуб.;

Спосіб приготування:

1. Огірки, редис і зелень нарізати однаковими шматками.

2. Додати подрібнену фету.

3. Для соусу змішати всі інгредієнти. Заправити соусом салат, перемішати і можна їсти.