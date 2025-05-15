Такой салат вы приготовите за 10 минут: рецепт закуски из свежих огурцов и редиса (видео)

Ароматный, хрустящий, вкусный салат не только насытит, но и обогатит витаминами

Началась весна, а с ней и сезон свежайшей зелени и витаминных салатов. Именно сейчас на рынке появляется молодая капуста, редис и огурцы, из которых можно приготовить легкие и полезные блюда от классического салата с капустой и зеленью до более оригинальных вариаций.

Один из самых простых и свежих вариантов – салат из огурцов и редиса. Он не только добавляет краски в ежедневное меню, но и заряжает организм необходимыми витаминами после зимы. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить салат из редиса и огурцов

Ингредиенты:

огурец – 3 шт.;

горошек молодой – 200 г;

редис – 200 г;

фета – 100 г;

Для заправки:

йогурт без добавок – 3 ст.

майонез – 1 ст.л.;

зелень – разная;

сок лимона – пол столовой ложки;

чеснок – 1 зуб.;

Способ приготовления:

1. Огурцы, редис и зелень нарезать одинаковыми кусками.

2. Добавить измельченную фету.

3. Для соуса смешать все ингредиенты. Заправить салат соусом, перемешать и можно есть.