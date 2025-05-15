Такой салат вы приготовите за 10 минут: рецепт закуски из свежих огурцов и редиса (видео)
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Ароматный, хрустящий, вкусный салат не только насытит, но и обогатит витаминами
Началась весна, а с ней и сезон свежайшей зелени и витаминных салатов. Именно сейчас на рынке появляется молодая капуста, редис и огурцы, из которых можно приготовить легкие и полезные блюда от классического салата с капустой и зеленью до более оригинальных вариаций.
Один из самых простых и свежих вариантов – салат из огурцов и редиса. Он не только добавляет краски в ежедневное меню, но и заряжает организм необходимыми витаминами после зимы. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".
Как приготовить салат из редиса и огурцов
Ингредиенты:
- огурец – 3 шт.;
- горошек молодой – 200 г;
- редис – 200 г;
- фета – 100 г;
Для заправки:
- йогурт без добавок – 3 ст.
- майонез – 1 ст.л.;
- зелень – разная;
- сок лимона – пол столовой ложки;
- чеснок – 1 зуб.;
Способ приготовления:
1. Огурцы, редис и зелень нарезать одинаковыми кусками.
2. Добавить измельченную фету.
3. Для соуса смешать все ингредиенты. Заправить салат соусом, перемешать и можно есть.