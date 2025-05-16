Таку картоплю з'їдять до останнього шматочка: як її запекти у сирно-сметанному соусі (відео)

Картопля відрізняється оригінальним смаком, виглядає красиво та апетитно

Картопля — один з найулюбленіших овочів у багатьох родинах. Її цінують за універсальність, ситність і здатність поєднуватися з різноманітними інгредієнтами. З неї можна приготувати безліч страв: від класичної тушкованої картоплі з м’ясом до запіканок і пирогів.

А сьогодні ми пропонуємо ще один смачний варіант — картоплю в ніжному сирно-сметанному соусі, який перетворить звичайну вечерю на справжнє задоволення. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alinka_cookinggg".

Як приготувати картоплю у сирно-сметанному соусі

Інгредієнти:

картопля – 8 шт. (середні);

бекон – 100 г;

Соус:

сметана 12% – 3 ст.л.;

часник – 4 зуб.;

твердий сир – 100 г;

чорний перець – 1/3 ч.л.;

кріп – 1 пучок;

Спосіб приготування:

1. Картоплю почистити, розрізати на 4 частини, відварити.

2. Після цього картоплю обсмажити до золотистості на беконі.

3. Змішати всі інгредієнти для соусу, соус додати в сковорідку до картоплі, готувати 10 хвилин під кришкою і можна подавати.