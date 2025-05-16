Таку картоплю з'їдять до останнього шматочка: як її запекти у сирно-сметанному соусі (відео)
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Картопля відрізняється оригінальним смаком, виглядає красиво та апетитно
Картопля — один з найулюбленіших овочів у багатьох родинах. Її цінують за універсальність, ситність і здатність поєднуватися з різноманітними інгредієнтами. З неї можна приготувати безліч страв: від класичної тушкованої картоплі з м’ясом до запіканок і пирогів.
А сьогодні ми пропонуємо ще один смачний варіант — картоплю в ніжному сирно-сметанному соусі, який перетворить звичайну вечерю на справжнє задоволення. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alinka_cookinggg".
Як приготувати картоплю у сирно-сметанному соусі
Інгредієнти:
- картопля – 8 шт. (середні);
- бекон – 100 г;
Соус:
- сметана 12% – 3 ст.л.;
- часник – 4 зуб.;
- твердий сир – 100 г;
- чорний перець – 1/3 ч.л.;
- кріп – 1 пучок;
Спосіб приготування:
1. Картоплю почистити, розрізати на 4 частини, відварити.
2. Після цього картоплю обсмажити до золотистості на беконі.
3. Змішати всі інгредієнти для соусу, соус додати в сковорідку до картоплі, готувати 10 хвилин під кришкою і можна подавати.