Такой картофель съедят до последнего кусочка: как его запечь в сырно-сметанном соусе (видео)
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Картошка отличается оригинальным вкусом, выглядит красиво и аппетитно
Картофель – один из самых любимых овощей во многих семьях. Его ценят за универсальность, сытность и способность сочетаться с разнообразными ингредиентами. Из него можно приготовить множество блюд: от классического тушеного картофеля с мясом до запеканок и пирогов.
А сегодня мы предлагаем еще один вкусный вариант – картофель в нежном сырно-сметанном соусе, который превратит обычный ужин в настоящее удовольствие. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alinka_cookinggg".
Как приготовить картофель в сырно-сметанном соусе
Ингредиенты:
- картофель – 8 шт. (средние);
- бекон – 100 г;
Соус:
- сметана 12% – 3 ст.л.;
- чеснок – 4 зуб.;
- твердый сыр – 100 г;
- черный перец – 1/3 ч.л.;
- укроп – 1 пучок;
Способ приготовления:
1. Картошку почистить, разрезать на 4 части, отварить.
2. После этого картофель обжарить до золотистости на беконе.
3. Смешать все ингредиенты для соуса, добавить соус в сковородку к картофелю, готовить 10 минут под крышкой и можно подавать.