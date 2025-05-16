Такой картофель съедят до последнего кусочка: как его запечь в сырно-сметанном соусе (видео)

Картошка отличается оригинальным вкусом, выглядит красиво и аппетитно

Картофель – один из самых любимых овощей во многих семьях. Его ценят за универсальность, сытность и способность сочетаться с разнообразными ингредиентами. Из него можно приготовить множество блюд: от классического тушеного картофеля с мясом до запеканок и пирогов.

А сегодня мы предлагаем еще один вкусный вариант – картофель в нежном сырно-сметанном соусе, который превратит обычный ужин в настоящее удовольствие. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alinka_cookinggg".

Как приготовить картофель в сырно-сметанном соусе

Ингредиенты:

картофель – 8 шт. (средние);

бекон – 100 г;

Соус:

сметана 12% – 3 ст.л.;

чеснок – 4 зуб.;

твердый сыр – 100 г;

черный перец – 1/3 ч.л.;

укроп – 1 пучок;

Способ приготовления:

1. Картошку почистить, разрезать на 4 части, отварить.

2. После этого картофель обжарить до золотистости на беконе.

3. Смешать все ингредиенты для соуса, добавить соус в сковородку к картофелю, готовить 10 минут под крышкой и можно подавать.