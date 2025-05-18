І гарнір, і основна страва: гнізда з фаршу готують просто та виходять вони нереально смачними (відео)

Ніжне філе індички дивовижно поєднується з солодкими соковитими ананасами

Ананас — це не лише соковитий тропічний фрукт, який смакує сам по собі, а й чудовий інгредієнт для багатьох страв. Його часто додають до салатів, зокрема популярного салату з ананасами, куркою та сиром, але й у гарячих стравах він здатен приємно здивувати.

Сьогодні пропонуємо поєднати ананас із м’ясом у незвичній, але дуже смачній страві — макаронних гніздах з фаршем та ананасом. Завдяки фруктовій ноті страва набуває особливого смаку й аромату. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx_fit".

Як приготувати гнізда з фаршем та ананасом

Інгредієнти для котлет:

фарш (філейний) – 400 г;

сіль, перець;

Інгредієнти для начинки:

твердий сир – 50 г;

сметана – 70 г;

ананаси – 150 г;

Спосіб приготування:

1. В тарілку викласти фарш, сіль, перець і вимішати.

2. Сформувати з цієї маси котлетки, які викласти на деко, застелене пергаментом або в мультипіч.

3. Котлети добре приплюснути.

4. Викласти на котлети шматки ананаса, далі змастити сметаною, присипати натертим сиром.

5. Випікати за температури 180 градусів 35-40 хвилин в духовці або 18-21 хвилину у мультигрилі.