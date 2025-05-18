І гарнір, і основна страва: гнізда з фаршу готують просто та виходять вони нереально смачними (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ніжне філе індички дивовижно поєднується з солодкими соковитими ананасами
Ананас — це не лише соковитий тропічний фрукт, який смакує сам по собі, а й чудовий інгредієнт для багатьох страв. Його часто додають до салатів, зокрема популярного салату з ананасами, куркою та сиром, але й у гарячих стравах він здатен приємно здивувати.
Сьогодні пропонуємо поєднати ананас із м’ясом у незвичній, але дуже смачній страві — макаронних гніздах з фаршем та ананасом. Завдяки фруктовій ноті страва набуває особливого смаку й аромату. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx_fit".
Як приготувати гнізда з фаршем та ананасом
Інгредієнти для котлет:
- фарш (філейний) – 400 г;
- сіль, перець;
Інгредієнти для начинки:
- твердий сир – 50 г;
- сметана – 70 г;
- ананаси – 150 г;
Спосіб приготування:
1. В тарілку викласти фарш, сіль, перець і вимішати.
2. Сформувати з цієї маси котлетки, які викласти на деко, застелене пергаментом або в мультипіч.
3. Котлети добре приплюснути.
4. Викласти на котлети шматки ананаса, далі змастити сметаною, присипати натертим сиром.
5. Випікати за температури 180 градусів 35-40 хвилин в духовці або 18-21 хвилину у мультигрилі.