И гарнир, и основное блюдо: гнезда из фарша готовят просто и получаются они нереально вкусными (видео)

Нежное филе индейки удивительно сочетается со сладкими сочными ананасами

Ананас – это не только сочный тропический фрукт, который вкусен сам по себе, но и отличный ингредиент для многих блюд. Его часто добавляют в салаты, в частности популярный салат с ананасами, курицей и сыром, но и в горячих блюдах он способен приятно удивить.

Сегодня предлагаем сочетать ананас с мясом в необычном, но очень вкусном блюде – макаронных гнездах с фаршем и ананасом. Благодаря фруктовой ноте блюдо приобретает особый вкус и аромат. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx_fit".

Как приготовить гнезда с фаршем и ананасом

Ингредиенты для котлет:

фарш (филейный) – 400 г;

соль, перец;

Ингредиенты для начинки:

твердый сыр – 50 г;

сметана – 70 г;

ананасы – 150 г;

Способ приготовления:

1. В тарелку выложить фарш, соль, перец и перемешать.

2. Сформировать из этой массы котлетки, которые выложить на противень, застеленный пергаментом или в мультипечь.

3. Котлеты хорошо приплюснуть.

4. Выложить на котлеты куски ананаса, затем смазать сметаной, присыпать натертым сыром.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 35-40 минут в духовке или 18-21 минуту в мультигриле.