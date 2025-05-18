И гарнир, и основное блюдо: гнезда из фарша готовят просто и получаются они нереально вкусными (видео)
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Нежное филе индейки удивительно сочетается со сладкими сочными ананасами
Ананас – это не только сочный тропический фрукт, который вкусен сам по себе, но и отличный ингредиент для многих блюд. Его часто добавляют в салаты, в частности популярный салат с ананасами, курицей и сыром, но и в горячих блюдах он способен приятно удивить.
Сегодня предлагаем сочетать ананас с мясом в необычном, но очень вкусном блюде – макаронных гнездах с фаршем и ананасом. Благодаря фруктовой ноте блюдо приобретает особый вкус и аромат. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx_fit".
Как приготовить гнезда с фаршем и ананасом
Ингредиенты для котлет:
- фарш (филейный) – 400 г;
- соль, перец;
Ингредиенты для начинки:
- твердый сыр – 50 г;
- сметана – 70 г;
- ананасы – 150 г;
Способ приготовления:
1. В тарелку выложить фарш, соль, перец и перемешать.
2. Сформировать из этой массы котлетки, которые выложить на противень, застеленный пергаментом или в мультипечь.
3. Котлеты хорошо приплюснуть.
4. Выложить на котлеты куски ананаса, затем смазать сметаной, присыпать натертым сыром.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 35-40 минут в духовке или 18-21 минуту в мультигриле.