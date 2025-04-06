Цей салат-торт робить фурор на святковому столі: як приготувати яскраву закуску з ананасами (відео)
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Дуже красивий салат з ананасами
На святковий стіл, особливо Великодній, хочеться ставити не тільки смачні, а й красиві закуски. Ми розповідали, як приготувати рулет з печінки. Тепер поділимось рецептом яскравої закуски з ананасами.
Цей салат-торт робить фурор на святковому столі. Схожий на звичайний салат з ананасами, але має набагато ефектніший вигляд. Рецептом поділились у кулінарному блозі cook_julija_simonchuk.
Інгредієнти:
- куряче філе стегна — 400 г;
- яйця — 3-4 шт;
- сир твердий — 180 г;
- печериці — 300 г;
- огірок свіжий -3-4 шт;
- ананаси консервовані — 1/2 б;
- цибуля (невелика) — 1 шт;
- сіль, перець — до смаку;
- майонез;
- зелень.
Спосіб приготування:
- Куряче філе стегна відварюємо. Коли м’ясо охолоне, подрібнюємо і змішуємо з майонезом.
- Викладаємо м’ясо першим шаром салату. Можна використовувати для цього кулінарне кільце — так буде ще красивіше.
- Гриби дрібно кришимо, так само робимо з цибулею. Обсмажуємо гриби та цибулю на невеликій кількості олії. Коли охолоне, викладаємо на м’ясо.
- Робимо сіточку з майонезу. На них викладаємо відварені яйця, потерті на дрібну тертку.
- Змащуємо майонезом та викладаємо огірок, нарізаний кубиками. Робимо сіточку з майонезу та натираємо сир.
- Зверху викладаємо ананаси кільцями. Салат відправляємо на кілька годин в холодильник.
Перед подачею знімаємо кулінарне кільце. Салат простий в приготуванні, але дуже смачний. Також ми розповідали, як приготувати смачні деруни.