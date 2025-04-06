Цей салат-торт робить фурор на святковому столі: як приготувати яскраву закуску з ананасами (відео)

Дуже красивий салат з ананасами

На святковий стіл, особливо Великодній, хочеться ставити не тільки смачні, а й красиві закуски. Ми розповідали, як приготувати рулет з печінки. Тепер поділимось рецептом яскравої закуски з ананасами.

Цей салат-торт робить фурор на святковому столі. Схожий на звичайний салат з ананасами, але має набагато ефектніший вигляд. Рецептом поділились у кулінарному блозі cook_julija_simonchuk.

Інгредієнти:

куряче філе стегна — 400 г;

яйця — 3-4 шт;

сир твердий — 180 г;

печериці — 300 г;

огірок свіжий -3-4 шт;

ананаси консервовані — 1/2 б;

цибуля (невелика) — 1 шт;

сіль, перець — до смаку;

майонез;

зелень.

Спосіб приготування:

Куряче філе стегна відварюємо. Коли м’ясо охолоне, подрібнюємо і змішуємо з майонезом. Викладаємо м’ясо першим шаром салату. Можна використовувати для цього кулінарне кільце — так буде ще красивіше. Гриби дрібно кришимо, так само робимо з цибулею. Обсмажуємо гриби та цибулю на невеликій кількості олії. Коли охолоне, викладаємо на м’ясо. Робимо сіточку з майонезу. На них викладаємо відварені яйця, потерті на дрібну тертку. Змащуємо майонезом та викладаємо огірок, нарізаний кубиками. Робимо сіточку з майонезу та натираємо сир. Зверху викладаємо ананаси кільцями. Салат відправляємо на кілька годин в холодильник.

Перед подачею знімаємо кулінарне кільце. Салат простий в приготуванні, але дуже смачний. Також ми розповідали, як приготувати смачні деруни.