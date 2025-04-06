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Цей салат-торт робить фурор на святковому столі: як приготувати яскраву закуску з ананасами (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий салат до великоднього столу
Чудовий салат до великоднього столу. Фото foodlez.com

Дуже красивий салат з ананасами

На святковий стіл, особливо Великодній, хочеться ставити не тільки смачні, а й красиві закуски. Ми розповідали, як приготувати рулет з печінки. Тепер поділимось рецептом яскравої закуски з ананасами.

Цей салат-торт робить фурор на святковому столі. Схожий на звичайний салат з ананасами, але має набагато ефектніший вигляд. Рецептом поділились у кулінарному блозі cook_julija_simonchuk.

Інгредієнти:

  • куряче філе стегна — 400 г;
  • яйця — 3-4 шт;
  • сир твердий — 180 г;
  • печериці — 300 г;
  • огірок свіжий -3-4 шт;
  • ананаси консервовані — 1/2 б;
  • цибуля (невелика) — 1 шт;
  • сіль, перець — до смаку;
  • майонез;
  • зелень.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе стегна відварюємо. Коли м’ясо охолоне, подрібнюємо і змішуємо з майонезом.
  2. Викладаємо м’ясо першим шаром салату. Можна використовувати для цього кулінарне кільце — так буде ще красивіше.
  3. Гриби дрібно кришимо, так само робимо з цибулею. Обсмажуємо гриби та цибулю на невеликій кількості олії. Коли охолоне, викладаємо на м’ясо.
  4. Робимо сіточку з майонезу. На них викладаємо відварені яйця, потерті на дрібну тертку.
  5. Змащуємо майонезом та викладаємо огірок, нарізаний кубиками. Робимо сіточку з майонезу та натираємо сир.
  6. Зверху викладаємо ананаси кільцями. Салат відправляємо на кілька годин в холодильник.

Перед подачею знімаємо кулінарне кільце. Салат простий в приготуванні, але дуже смачний. Також ми розповідали, як приготувати смачні деруни.

Теги:
#Рецепт #Салат #Курятина #Ананас #Великдень