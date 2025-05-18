Якщо лишилась вчорашня картопля — приготуйте ліниві вареники: рецепт ситної страви (відео)

Страва дуже ситна і домашня

Картопля — це один із найулюбленіших і найуніверсальніших овочів на нашій кухні. Її смажать, запікають, варять і тушкують з м’ясом, готують пюре, деруни, запіканки та багато іншого. Але є ще одна цікава й доволі проста страва — ліниві вареники з картоплі.

Вони чудово підійдуть для ситного обіду чи вечері, адже поєднують у собі знайомий смак і легкість приготування. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valway_ka_".

Як приготувати ліниві вареники з картоплі

Інгредієнти:

відварена картопля – 1 кг;

яйця – 2 шт.;

манка – 2 ст. л.;

сіль – 1 ч. л.;

борошно – 400 г;

Спосіб приготування:

1. Картоплю відварити, почистити та розім'яти чи натерти на терці.

2. Додати яйця, манку, сіль.Перемішати.

3. Ввести поступово борошно (скільки тісто вбере).

4. Відділити шматочок тіста.

5. Сформувати ковбаску.

6. Нарізати на шматочки.

7. Відварити в підсоленій воді.