Если остался вчерашний картофель — приготовьте ленивые вареники: рецепт сытного блюда (видео)

Блюдо очень сытное и домашнее

Картофель – это один из самых любимых и универсальных овощей на нашей кухне. Ее жарят, запекают, варят и тушат с мясом, готовят пюре, драники, запеканки и многое другое. Но есть еще одно интересное и простое блюдо — ленивые вареники из картофеля.

Они отлично подойдут для сытного обеда или ужина, ведь сочетают в себе знакомый вкус и легкость приготовления. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valway_ka_".

Как приготовить ленивые вареники из картофеля

Ингредиенты:

отварной картофель – 1 кг;

яйца – 2 шт.;

манка – 2 ст. л.;

соль – 1 ч. л.;

мука – 400 г;

Способ приготовления:

1. Картошку отварить, почистить и размять или натереть на терке.

2. Добавить яйца, манку, соль. Перемешать.

3. Ввести постепенно муку (сколько тесто впитает).

4. Отделить кусочек теста.

5. Сформировать колбаску.

6. Нарезать на кусочки.

7. Отварить в подсоленной воде.