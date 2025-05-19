Приготуйте цю страву, коли смажитиме шашлик: рецепт каре телятини за 15 хвилин на вугіллі (відео)
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Готується швидко, нашвидкуруч і зберігає всі соки всередині кожного шматочка
На мангалі в сезон зазвичай готують шашлики в різноманітних маринадах — це вже класика літнього відпочинку. Але сьогодні ми пропонуємо дещо вишуканіше — соковите каре телятини на вугіллі.
Ця страва має не лише розкішний вигляд, а й насичений м’ясний смак, який розкривається особливо яскраво завдяки простому, але вдалому маринаду та правильному обсмаженню. Ідеальний варіант, якщо хочеться здивувати гостей або урізноманітнити меню на природі. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "ponomar_valeriy".
Як приготувати каре телятини на вугіллі
Інгредієнти:
- каре телятини — 2 кг;
- сіль велика — 2 ч.л.;
- чорний горошок — 1 ч.л.;
- розмарин — 2-3 гілочки;
- часник — 3-4 зуб. ;
- олія — 3 ст.л.;
Цибулевий салат:
- петрушка — 1 пучок;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- червона цибуля — 2 шт.;
- сік 1 лимона або лайма;
- сумах — 1 ч.л.;
- оливкова олія — 1 ст.л.;
- часник — 2-3 зуб.;
Спосіб приготування:
1.Нарізати м’ясо порційними секціями, додати спеції та залишити маринуватися на 30 хвилин.
2.Нарізати всі інгредієнти для салату, заправити за смаком і залишити настоюватися, поки готується м’ясо.
3.Викласти м’ясо на решітку та смажити на вугіллі 10–12 хвилин, перевертаючи кожні 2 хвилини.
4.Подавати гарячим разом із соусом та цибулевим салатом.