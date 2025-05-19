Приготуйте цю страву, коли смажитиме шашлик: рецепт каре телятини за 15 хвилин на вугіллі (відео)

Готується швидко, нашвидкуруч і зберігає всі соки всередині кожного шматочка

На мангалі в сезон зазвичай готують шашлики в різноманітних маринадах — це вже класика літнього відпочинку. Але сьогодні ми пропонуємо дещо вишуканіше — соковите каре телятини на вугіллі.

Ця страва має не лише розкішний вигляд, а й насичений м’ясний смак, який розкривається особливо яскраво завдяки простому, але вдалому маринаду та правильному обсмаженню. Ідеальний варіант, якщо хочеться здивувати гостей або урізноманітнити меню на природі. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "ponomar_valeriy".

Як приготувати каре телятини на вугіллі

Інгредієнти:

каре телятини — 2 кг;

сіль велика — 2 ч.л.;

чорний горошок — 1 ч.л.;

розмарин — 2-3 гілочки;

часник — 3-4 зуб. ;

олія — 3 ст.л.;

Цибулевий салат:

петрушка — 1 пучок;

зелена цибуля — 1 пучок;

червона цибуля — 2 шт.;

сік 1 лимона або лайма;

сумах — 1 ч.л.;

оливкова олія — 1 ст.л.;

часник — 2-3 зуб.;

Спосіб приготування:

1.Нарізати м’ясо порційними секціями, додати спеції та залишити маринуватися на 30 хвилин.

2.Нарізати всі інгредієнти для салату, заправити за смаком і залишити настоюватися, поки готується м’ясо.

3.Викласти м’ясо на решітку та смажити на вугіллі 10–12 хвилин, перевертаючи кожні 2 хвилини.

4.Подавати гарячим разом із соусом та цибулевим салатом.