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Приготуйте цю страву, коли смажитиме шашлик: рецепт каре телятини за 15 хвилин на вугіллі (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Таке ніжне та смачне, на свято та на кожен день
Таке ніжне та смачне, на свято та на кожен день. Фото instagram.com

Готується швидко, нашвидкуруч і зберігає всі соки всередині кожного шматочка

На мангалі в сезон зазвичай готують шашлики в різноманітних маринадах — це вже класика літнього відпочинку. Але сьогодні ми пропонуємо дещо вишуканіше — соковите каре телятини на вугіллі.

Ця страва має не лише розкішний вигляд, а й насичений м’ясний смак, який розкривається особливо яскраво завдяки простому, але вдалому маринаду та правильному обсмаженню. Ідеальний варіант, якщо хочеться здивувати гостей або урізноманітнити меню на природі. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "ponomar_valeriy".

Як приготувати каре телятини на вугіллі

Інгредієнти:

  • каре телятини — 2 кг;
  • сіль велика — 2 ч.л.;
  • чорний горошок — 1 ч.л.;
  • розмарин — 2-3 гілочки;
  • часник — 3-4 зуб. ;
  • олія — 3 ст.л.;

Цибулевий салат:

  • петрушка — 1 пучок;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • червона цибуля — 2 шт.;
  • сік 1 лимона або лайма;
  • сумах — 1 ч.л.;
  • оливкова олія — 1 ст.л.;
  • часник — 2-3 зуб.;

Спосіб приготування:

1.Нарізати м’ясо порційними секціями, додати спеції та залишити маринуватися на 30 хвилин.

2.Нарізати всі інгредієнти для салату, заправити за смаком і залишити настоюватися, поки готується м’ясо.

3.Викласти м’ясо на решітку та смажити на вугіллі 10–12 хвилин, перевертаючи кожні 2 хвилини.

4.Подавати гарячим разом із соусом та цибулевим салатом.

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#Телятина #Каре #Готуємо вдома