Приготовьте это блюдо, когда будете жарить шашлык: рецепт каре телятины за 15 минут на угле (видео)
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Готовится быстро, на скорую руку и хранит все соки внутри каждого кусочка
На мангале в сезон обычно готовят шашлыки в разных маринадах – это уже классика летнего отдыха. Но сегодня мы предлагаем более изысканное — сочное каре телятины на углях.
Это блюдо имеет не только роскошный вид, но и насыщенный мясной вкус, который раскрывается особенно ярко благодаря простому, но удачному маринаду и правильному обжариванию. Идеальный вариант, если хочется удивить гостей или разнообразить меню на природе. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "ponomar_valeriy".
Как приготовить каре телятины на угле
Ингредиенты:
- каре телятины – 2 кг;
- соль большая – 2 ч.л.;
- черный горошек – 1 ч.л.;
- розмарин — 2-3 веточки;
- чеснок – 3-4 зуб. ;
- масло – 3 ст.л.;
Луковый салат:
- петрушка — 1 пучок;
- зеленый лук — 1 пучок;
- красный лук — 2 шт.;
- сок 1 лимона или лайма;
- суммах — 1 ч.л.;
- оливковое масло – 1 ст.л.;
- чеснок — 2-3 зуб.;
Способ приготовления:
1.Нарезать мясо порционными секциями, добавить специи и оставить мариноваться на 30 минут.
2.Нарезать все ингредиенты для салата, заправить по вкусу и оставить настаиваться, пока готовится мясо.
3. Выложить мясо на решетку и жарить на углях 10–12 минут, переворачивая каждые 2 минуты.
4.Подавать горячим вместе с соусом и луковым салатом.