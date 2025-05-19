Приготовьте это блюдо, когда будете жарить шашлык: рецепт каре телятины за 15 минут на угле (видео)

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На мангале в сезон обычно готовят шашлыки в разных маринадах – это уже классика летнего отдыха. Но сегодня мы предлагаем более изысканное — сочное каре телятины на углях.

Это блюдо имеет не только роскошный вид, но и насыщенный мясной вкус, который раскрывается особенно ярко благодаря простому, но удачному маринаду и правильному обжариванию. Идеальный вариант, если хочется удивить гостей или разнообразить меню на природе. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "ponomar_valeriy".

Как приготовить каре телятины на угле

Ингредиенты:

каре телятины – 2 кг;

соль большая – 2 ч.л.;

черный горошек – 1 ч.л.;

розмарин — 2-3 веточки;

чеснок – 3-4 зуб. ;

масло – 3 ст.л.;

Луковый салат:

петрушка — 1 пучок;

зеленый лук — 1 пучок;

красный лук — 2 шт.;

сок 1 лимона или лайма;

суммах — 1 ч.л.;

оливковое масло – 1 ст.л.;

чеснок — 2-3 зуб.;

Способ приготовления:

1.Нарезать мясо порционными секциями, добавить специи и оставить мариноваться на 30 минут.

2.Нарезать все ингредиенты для салата, заправить по вкусу и оставить настаиваться, пока готовится мясо.

3. Выложить мясо на решетку и жарить на углях 10–12 минут, переворачивая каждые 2 минуты.

4.Подавать горячим вместе с соусом и луковым салатом.