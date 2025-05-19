Готується елементарно, а з'їдається — миттєво: рецепт лінивого пирога з лаваша (відео)

Лінива ачма з лаваша — простий варіант грузинської ачми, листкового пирога з сиром

З лаваша можна приготувати чимало смачних страв — наприклад, усіма улюблені конвертики з сиром. Але сьогодні ми пропонуємо зробити дещо цікавіше — ароматний, рум’яний пиріг з лаваша з сирною начинкою.

Це простий, швидкий варіант випічки, яка не потребує замішування тіста, але тішить ніжною текстурою й насиченим смаком. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати пиріг з лаваша з сиром

Інгредієнти:

лаваш – 2-3 листа;

адигейський сир – 250 г;

моцарела – 200 г;

кефір – 300 г;

яйця – 2 шт.;

сіль;

Спосіб приготування:

1. Натерти два види сиру.

2. Добре перемішати між собою.

3. Вилити кефір.

4. Додати 2 яйця і трохи солі, перемішати.

5. Далі підготовлену формочку застелити лавашем так, щоб краї звисали.

6. Потім додати заливку і посипати сиром.

7. Повторювати так само, поки не закінчаться всі інгредієнти.

8. Закрити краї лаваша, додати заливку і поставити запікатися за температури 180 градусів.

9. Перші 10 хвилин без конвекції та ще 10 хвилин з конвекцією.