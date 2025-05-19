Готується елементарно, а з'їдається — миттєво: рецепт лінивого пирога з лаваша (відео)
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Лінива ачма з лаваша — простий варіант грузинської ачми, листкового пирога з сиром
З лаваша можна приготувати чимало смачних страв — наприклад, усіма улюблені конвертики з сиром. Але сьогодні ми пропонуємо зробити дещо цікавіше — ароматний, рум’яний пиріг з лаваша з сирною начинкою.
Це простий, швидкий варіант випічки, яка не потребує замішування тіста, але тішить ніжною текстурою й насиченим смаком. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "an.cookbook".
Як приготувати пиріг з лаваша з сиром
Інгредієнти:
- лаваш – 2-3 листа;
- адигейський сир – 250 г;
- моцарела – 200 г;
- кефір – 300 г;
- яйця – 2 шт.;
- сіль;
Спосіб приготування:
1. Натерти два види сиру.
2. Добре перемішати між собою.
3. Вилити кефір.
4. Додати 2 яйця і трохи солі, перемішати.
5. Далі підготовлену формочку застелити лавашем так, щоб краї звисали.
6. Потім додати заливку і посипати сиром.
7. Повторювати так само, поки не закінчаться всі інгредієнти.
8. Закрити краї лаваша, додати заливку і поставити запікатися за температури 180 градусів.
9. Перші 10 хвилин без конвекції та ще 10 хвилин з конвекцією.