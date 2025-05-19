Готовится элементарно, а съедается – мгновенно: рецепт ленивого пирога из лаваша (видео)
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Ленивая ачма из лаваша – простой вариант грузинского ачмы, слоеного пирога с сыром
Из лаваша можно приготовить немало вкусных блюд – например всеми любимые конвертики с сыром. Но сегодня мы предлагаем сделать несколько интереснее – ароматный, румяный пирог из лаваша с сырной начинкой.
Это простой, быстрый вариант выпечки, которая не нуждается в замешивании теста, но радует нежной текстурой и насыщенным вкусом. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "an.cookbook".
Как приготовить пирог из лаваша с сыром
Ингредиенты:
- лаваш – 2-3 листа;
- адыгейский сыр – 250 г;
- моцарелла – 200 г;
- кефир – 300 г;
- яйца – 2 шт.;
- соль;
Способ приготовления:
1. Натереть два вида сыра.
2. Хорошо перемешать меж собой.
3. Вылить кефир.
4. Добавить 2 яйца и немного соли, перемешать.
5. Далее подготовленную формочку застелить лавашем так, чтобы края свисали.
6. Затем добавить заливку и посыпать сыром.
7. Повторять так же, пока не окончатся все ингредиенты.
8. Закрыть края лаваша, добавить заливку и поставить запекаться при температуре 180 градусов.
9. Первые 10 минут без конвекции и 10 минут с конвекцией.