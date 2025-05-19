Готовится элементарно, а съедается – мгновенно: рецепт ленивого пирога из лаваша (видео)

Ленивая ачма из лаваша – простой вариант грузинского ачмы, слоеного пирога с сыром

Из лаваша можно приготовить немало вкусных блюд – например всеми любимые конвертики с сыром. Но сегодня мы предлагаем сделать несколько интереснее – ароматный, румяный пирог из лаваша с сырной начинкой.

Это простой, быстрый вариант выпечки, которая не нуждается в замешивании теста, но радует нежной текстурой и насыщенным вкусом. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "an.cookbook".

Как приготовить пирог из лаваша с сыром

Ингредиенты:

лаваш – 2-3 листа;

адыгейский сыр – 250 г;

моцарелла – 200 г;

кефир – 300 г;

яйца – 2 шт.;

соль;

Способ приготовления:

1. Натереть два вида сыра.

2. Хорошо перемешать меж собой.

3. Вылить кефир.

4. Добавить 2 яйца и немного соли, перемешать.

5. Далее подготовленную формочку застелить лавашем так, чтобы края свисали.

6. Затем добавить заливку и посыпать сыром.

7. Повторять так же, пока не окончатся все ингредиенты.

8. Закрыть края лаваша, добавить заливку и поставить запекаться при температуре 180 градусов.

9. Первые 10 минут без конвекции и 10 минут с конвекцией.