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Готовится элементарно, а съедается – мгновенно: рецепт ленивого пирога из лаваша (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Самый вкусный пирог из самых обычных продуктов
Самый вкусный пирог из самых обычных продуктов. Фото instagram.com

Ленивая ачма из лаваша – простой вариант грузинского ачмы, слоеного пирога с сыром

Из лаваша можно приготовить немало вкусных блюд – например всеми любимые конвертики с сыром. Но сегодня мы предлагаем сделать несколько интереснее – ароматный, румяный пирог из лаваша с сырной начинкой.

Это простой, быстрый вариант выпечки, которая не нуждается в замешивании теста, но радует нежной текстурой и насыщенным вкусом. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "an.cookbook".

Как приготовить пирог из лаваша с сыром

Ингредиенты:

  • лаваш – 2-3 листа;
  • адыгейский сыр – 250 г;
  • моцарелла – 200 г;
  • кефир – 300 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • соль;

Способ приготовления:

1. Натереть два вида сыра.

2. Хорошо перемешать меж собой.

3. Вылить кефир.

4. Добавить 2 яйца и немного соли, перемешать.

5. Далее подготовленную формочку застелить лавашем так, чтобы края свисали.

6. Затем добавить заливку и посыпать сыром.

7. Повторять так же, пока не окончатся все ингредиенты.

8. Закрыть края лаваша, добавить заливку и поставить запекаться при температуре 180 градусов.

9. Первые 10 минут без конвекции и 10 минут с конвекцией.

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#Лаваш #Готовим дома #Пиріг