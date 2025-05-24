Не "Цезарем" єдиним: таким салатом з куркою наїдяться усі (відео)
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Салат добре насичує, але при цьому надзвичайно легкий та простий
З куркою можна приготувати безліч смачних закусок і салатів, які стануть чудовим доповненням до будь-якого столу. Одним із найвідоміших є класичний салат "Цезар", але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант — свіжий і яскравий салат із куркою та болгарським перцем.
Цей салат поєднує ніжне м’ясо з хрусткими овочами і яскравими смаками, які обов’язково сподобаються всім. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".
Як приготувати салат з куркою та болгарським перцем
Інгредієнти:
- червона цибуля – 2 шт.;
- лимонний сік – 1 ст. л.;
- кріп – пучок;
- болгарський перець – 1 шт.;
- куряче філе – 400 г;
- спеції: сіль, перець – за смаком;
- майонез – 3-4 ст. л.;
Спосіб приготування:
1. Куряче філе відварити в підсоленій воді.
2. Червону цибулю нарізати тонкими півкільцями і залити окропом.
3. Через 5 хвилин злити та промити холодною водою.
4. Додати лимонний сік, посічений кріп та перемішати.
5. Перець порізати смужками.
6. Відварене охолоджене куряче філе розділити на волокна або порізати смужками.
7. У миску викласти підготовані цибулю, перець, філе та перемішати. Додати спеції, майонез та ще раз гарно вимішати. Готово!