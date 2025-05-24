Не "Цезарем" єдиним: таким салатом з куркою наїдяться усі (відео)

Салат добре насичує, але при цьому надзвичайно легкий та простий

З куркою можна приготувати безліч смачних закусок і салатів, які стануть чудовим доповненням до будь-якого столу. Одним із найвідоміших є класичний салат "Цезар", але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант — свіжий і яскравий салат із куркою та болгарським перцем.

Цей салат поєднує ніжне м’ясо з хрусткими овочами і яскравими смаками, які обов’язково сподобаються всім. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати салат з куркою та болгарським перцем

Інгредієнти:

червона цибуля – 2 шт.;

лимонний сік – 1 ст. л.;

кріп – пучок;

болгарський перець – 1 шт.;

куряче філе – 400 г;

спеції: сіль, перець – за смаком;

майонез – 3-4 ст. л.;

Спосіб приготування:

1. Куряче філе відварити в підсоленій воді.

2. Червону цибулю нарізати тонкими півкільцями і залити окропом.

3. Через 5 хвилин злити та промити холодною водою.

4. Додати лимонний сік, посічений кріп та перемішати.

5. Перець порізати смужками.

6. Відварене охолоджене куряче філе розділити на волокна або порізати смужками.

7. У миску викласти підготовані цибулю, перець, філе та перемішати. Додати спеції, майонез та ще раз гарно вимішати. Готово!