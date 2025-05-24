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Не "Цезарем" единым: таким салатом с курицей наедятся все (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Самый вкусный, простой, сочный, яркий, сытный
Самый вкусный, простой, сочный, яркий, сытный. Фото instagram.com

Салат хорошо насыщает, но при этом очень легкий и простой

С курицей можно приготовить множество вкусных закусок и салатов, которые станут отличным дополнением к любому столу. Одним из самых известных является классический салат "Цезарь", но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант – свежий и яркий салат с курицей и болгарским перцем.

Этот салат совмещает нежное мясо с хрустящими овощами и яркими вкусами, которые обязательно понравятся всем. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить салат с курицей и болгарским перцем

Ингредиенты:

  • красный лук – 2 шт.;
  • лимонный сок – 1 ст. л.;
  • укроп – пучок;
  • болгарский перец – 1 шт.;
  • куриное филе – 400 г;
  • специи: соль, перец – по вкусу;
  • майонез – 3-4 ст. л.;

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить в подсоленной воде.

2. Красный лук нарезать тонкими полукольцами и залить крутым кипятком.

3. Через 5 минут слить и промыть холодной водой.

4. Добавить лимонный сок, нарезанный укроп и перемешать.

5. Перец порезать полосками.

6. Отварное охлажденное куриное филе разделить на волокна или порезать полосками.

7. В миску выложить подготовленный лук, перец, филе и перемешать. Добавить специи, майонез и еще раз хорошо перемешать. Готово!

Теги:
#Салат #Курица #Зелень #Готовим дома