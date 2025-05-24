Не "Цезарем" единым: таким салатом с курицей наедятся все (видео)
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Салат хорошо насыщает, но при этом очень легкий и простой
С курицей можно приготовить множество вкусных закусок и салатов, которые станут отличным дополнением к любому столу. Одним из самых известных является классический салат "Цезарь", но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант – свежий и яркий салат с курицей и болгарским перцем.
Этот салат совмещает нежное мясо с хрустящими овощами и яркими вкусами, которые обязательно понравятся всем. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".
Как приготовить салат с курицей и болгарским перцем
Ингредиенты:
- красный лук – 2 шт.;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- укроп – пучок;
- болгарский перец – 1 шт.;
- куриное филе – 400 г;
- специи: соль, перец – по вкусу;
- майонез – 3-4 ст. л.;
Способ приготовления:
1. Куриное филе отварить в подсоленной воде.
2. Красный лук нарезать тонкими полукольцами и залить крутым кипятком.
3. Через 5 минут слить и промыть холодной водой.
4. Добавить лимонный сок, нарезанный укроп и перемешать.
5. Перец порезать полосками.
6. Отварное охлажденное куриное филе разделить на волокна или порезать полосками.
7. В миску выложить подготовленный лук, перец, филе и перемешать. Добавить специи, майонез и еще раз хорошо перемешать. Готово!