Вийдуть смачнішими, ніж у "Реберні": секрет маринаду для соковитого м’яса (відео)

Реберця виходять м'якими і ніжними, а маринуються швидко і просто

Реберця готують різними способами: запікають у духовці, смажать на грилі або тушкують до м’якості. У кожного методу — свій настрій і смак. Але сьогодні ми пропонуємо особливий варіант — соковиті реберця в пікантному соусі, який поєднує солодкуваті, гострі та ароматні нотки.

Це страва, яка точно не залишить байдужими поціновувачів м’яса і пряних смаків. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати реберця у пікантному соусі

Інгредієнти:

Свинячі ребра – 1,5 кг;

Гірчиця – 2 ст. л.;

Соус барбекю – 2 ст. л.;

Мед – 1 ст. л.;

Сіль – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Зачистити ребра від плівок, змастити гірчицею та посолити.

2.Загорнути ребра в пергамент і фольгу, запікати 2 години за 180 °C.

3.Викласти соус у миску, додати мед і змішати.

4.Дістати ребра з пергаменту та фольги, змастити соусом і запікати за 200 °C ще 5–10 хвилин.