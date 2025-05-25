Вийдуть смачнішими, ніж у "Реберні": секрет маринаду для соковитого м’яса (відео)
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Реберця виходять м'якими і ніжними, а маринуються швидко і просто
Реберця готують різними способами: запікають у духовці, смажать на грилі або тушкують до м’якості. У кожного методу — свій настрій і смак. Але сьогодні ми пропонуємо особливий варіант — соковиті реберця в пікантному соусі, який поєднує солодкуваті, гострі та ароматні нотки.
Це страва, яка точно не залишить байдужими поціновувачів м’яса і пряних смаків. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати реберця у пікантному соусі
Інгредієнти:
- Свинячі ребра – 1,5 кг;
- Гірчиця – 2 ст. л.;
- Соус барбекю – 2 ст. л.;
- Мед – 1 ст. л.;
- Сіль – за смаком;
Спосіб приготування:
1.Зачистити ребра від плівок, змастити гірчицею та посолити.
2.Загорнути ребра в пергамент і фольгу, запікати 2 години за 180 °C.
3.Викласти соус у миску, додати мед і змішати.
4.Дістати ребра з пергаменту та фольги, змастити соусом і запікати за 200 °C ще 5–10 хвилин.