Выйдут вкуснее, чем в "Реберне": секрет маринада для сочного мяса (видео)

Ребрышки получаются мягкими и нежными, а маринуются быстро и просто

Ребрышки готовят разными способами: запекают в духовке, жарят на гриле или тушат до мягкости. У каждого метода – свое настроение и вкус. Но сегодня мы предлагаем особый вариант – сочные ребрышки в пикантном соусе, сочетающем сладковатые, острые и ароматные нотки.

Это блюдо, которое точно не оставит безразличными ценителей мяса и пряных вкусов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить ребрышки в пикантном соусе

Ингредиенты:

Свиные ребра – 1,5 кг;

Горчица – 2 ст. л.;

Соус барбекю – 2 ст. л.;

Мед – 1 ст. л.;

Соль – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Зачистить ребра от пленок, смазать горчицей и посолить.

2.Завернуть ребра в пергамент и фольгу, запекать 2 часа при 180 °C.

3. Выложить соус в миску, добавить мед и смешать.

4.Достать ребра из пергамента и фольги, смазать соусом и запекать при 200 °C еще 5–10 минут.