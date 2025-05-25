Выйдут вкуснее, чем в "Реберне": секрет маринада для сочного мяса (видео)
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Ребрышки получаются мягкими и нежными, а маринуются быстро и просто
Ребрышки готовят разными способами: запекают в духовке, жарят на гриле или тушат до мягкости. У каждого метода – свое настроение и вкус. Но сегодня мы предлагаем особый вариант – сочные ребрышки в пикантном соусе, сочетающем сладковатые, острые и ароматные нотки.
Это блюдо, которое точно не оставит безразличными ценителей мяса и пряных вкусов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить ребрышки в пикантном соусе
Ингредиенты:
- Свиные ребра – 1,5 кг;
- Горчица – 2 ст. л.;
- Соус барбекю – 2 ст. л.;
- Мед – 1 ст. л.;
- Соль – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Зачистить ребра от пленок, смазать горчицей и посолить.
2.Завернуть ребра в пергамент и фольгу, запекать 2 часа при 180 °C.
3. Выложить соус в миску, добавить мед и смешать.
4.Достать ребра из пергамента и фольги, смазать соусом и запекать при 200 °C еще 5–10 минут.