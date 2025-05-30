З таким маринадом свинина вийде надзвичайно м’якою: простий рецепт запікання (відео)

Подавайте м'ясо зі свіжими овочами, зеленню або овочевим салатом

Зі свинячого м’яса готують безліч смачних і поживних страв. Найпоширеніші варіанти — це соковиті свинячі відбивні, смажені стейки, печеня або тушковане м’ясо з овочами. Завдяки своїй ніжній текстурі та здатності вбирати аромати, свинина чудово поєднується з різними спеціями, соусами й маринадами.

Сьогодні пропонуємо приготувати запечену свинину в медово-гірчичному маринаді — страву з виразним смаком, апетитною скоринкою і ніжним м’ясом усередині. Мед додає легкої карамелізованої солодкості, а гірчиця — пікантності та глибини. Така свинина пасуватиме як до святкового столу, так і до сімейної вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати смачну запечену свинину

Інгредієнти:

биток свинини або ошийок – 1–1,2 кг;

волоські горіхи очищені – 70 г;

чорнослив без кісточки – 70 г;

лимон – 0,5 шт;

гірчиця – 1 ст.л.;

спеції до м'яса – 2 ч.л.;

часник – 2 зуб.;

мед — 30 г;

олія — 80 мл;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

1.Для приготування маринаду подрібнити горіхи та чорнослив, додати мед, гірчицю, сік лимона, подрібнений часник, сіль і приправу до м’яса. Влити олію та ретельно перемішати.

2.Для підготовки м’яса нарізати свинину на шматки, не дорізаючи до кінця. Викласти м’ясо на фольгу та щедро змастити маринадом. Залишити маринуватися на 20–30 хвилин.

3.Для запікання загорнути м’ясо у фольгу й помістити в розігріту до 220 °C духовку. Запікати протягом 60 хвилин.

4.Для утворення рум’яної скоринки за 10 хвилин до завершення приготування розгорнути фольгу й допекти до золотистого кольору.