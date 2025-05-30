С таким маринадом свинина получится очень мягкой: простой рецепт запекания (видео)
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Подавайте мясо со свежими овощами, зеленью или овощным салатом
Из свиного мяса готовят множество вкусных и питательных блюд. Самые распространенные варианты – это сочные свиные отбивные, жареные стейки, жаркое или тушеное мясо с овощами. Благодаря своей нежной текстуре и способности впитывать ароматы, свинина прекрасно сочетается с разными специями, соусами и маринадами.
Сегодня предлагаем приготовить запеченную свинину в медово-горчичном маринаде – блюдо с выразительным вкусом, аппетитной корочкой и нежным мясом внутри. Мед добавляет легкой карамелизированной сладости, а горчица — пикантности и глубины. Такая свинина подойдет как к праздничному столу, так и к семейному ужину. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить вкусную запеченную свинину
Ингредиенты:
- биток свинины или ошейок – 1–1,2 кг;
- грецкие орехи очищенные – 70 г;
- чернослив без косточки – 70 г;
- лимон – 0,5 шт.;
- горчица – 1 ст.л.;
- специи к мясу – 2 ч.л.;
- чеснок – 2 зуб.;
- мед — 30 г;
- масло – 80 мл;
- соль, перец.
Способ приготовления:
1.Для приготовления маринада измельчить орехи и чернослив, добавить мед, горчицу, сок лимона, измельченный чеснок, соль и приправу к мясу. Влить растительное масло и тщательно перемешать.
2.Для подготовки мяса нарезать свинину на куски, не дорезая до конца. Выложить мясо на фольгу и щедро смазать маринадом. Оставить мариноваться на 20-30 минут.
3.Для запекания завернуть мясо в фольгу и поместить в разогретую до 220 °C духовку. Запекать в течение 60 минут.
4.Для образования румяной корочки за 10 минут до завершения приготовления развернуть фольгу и допечь до золотистого цвета.