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С таким маринадом свинина получится очень мягкой: простой рецепт запекания (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Ароматная, нежная, сочная, пикантная
Ароматная, нежная, сочная, пикантная. Фото instagram.com

Подавайте мясо со свежими овощами, зеленью или овощным салатом

Из свиного мяса готовят множество вкусных и питательных блюд. Самые распространенные варианты – это сочные свиные отбивные, жареные стейки, жаркое или тушеное мясо с овощами. Благодаря своей нежной текстуре и способности впитывать ароматы, свинина прекрасно сочетается с разными специями, соусами и маринадами.

Сегодня предлагаем приготовить запеченную свинину в медово-горчичном маринаде – блюдо с выразительным вкусом, аппетитной корочкой и нежным мясом внутри. Мед добавляет легкой карамелизированной сладости, а горчица — пикантности и глубины. Такая свинина подойдет как к праздничному столу, так и к семейному ужину. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить вкусную запеченную свинину

Ингредиенты:

  • биток свинины или ошейок – 1–1,2 кг;
  • грецкие орехи очищенные – 70 г;
  • чернослив без косточки – 70 г;
  • лимон – 0,5 шт.;
  • горчица – 1 ст.л.;
  • специи к мясу – 2 ч.л.;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • мед — 30 г;
  • масло – 80 мл;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

1.Для приготовления маринада измельчить орехи и чернослив, добавить мед, горчицу, сок лимона, измельченный чеснок, соль и приправу к мясу. Влить растительное масло и тщательно перемешать.

2.Для подготовки мяса нарезать свинину на куски, не дорезая до конца. Выложить мясо на фольгу и щедро смазать маринадом. Оставить мариноваться на 20-30 минут.

3.Для запекания завернуть мясо в фольгу и поместить в разогретую до 220 °C духовку. Запекать в течение 60 минут.

4.Для образования румяной корочки за 10 минут до завершения приготовления развернуть фольгу и допечь до золотистого цвета.

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#Мед #Свинина #Соус #Горчица