Всього чотири інгредієнти — а смак надзвичайний: рецепт домашнього морозива (відео)

Приготувати вдома досить просто

Домашнє морозиво часто починається з простого дуету — вершки та згущене молоко. Але варто лише трохи відхилитися від класики — й відкривається цілий світ смаків.

Кокосове молоко, стиглий манго та ніжний кленовий сироп творять разом справжню тропічну магію: легке, ароматне морозиво без доданого цукру, яке тане в роті й дарує відчуття відпустки. Такий десерт не просто освіжає — він переносить на мить у літо. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "stelleandcobakes".

Як приготувати морозиво з манго та кокосовим молоком

Інгредієнти:

250 г замороженого манго;

200 мл кокосового молока (нежирного);

60 мл кленового сиропу;

сік і цедра 1 лайма;

Кроки приготування:

1.Покласти в чашу блендера заморожений манго, кокосове молоко, сік та цедру лайма, кленовий сироп.

2.Збити до однорідної, кремової консистенції. За потреби додати більше сиропу або соку лайма за смаком.

3.Перелити суміш у плоску форму або контейнер, придатний для заморожування.

4.Накрити кришкою або харчовою плівкою й поставити в морозильну камеру.

5.Перемішувати суміш кожні 30 хвилин протягом 2–3 годин, розбиваючи кристали льоду до досягнення м’якої морозивної текстури.