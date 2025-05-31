Всього чотири інгредієнти — а смак надзвичайний: рецепт домашнього морозива (відео)
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Приготувати вдома досить просто
Домашнє морозиво часто починається з простого дуету — вершки та згущене молоко. Але варто лише трохи відхилитися від класики — й відкривається цілий світ смаків.
Кокосове молоко, стиглий манго та ніжний кленовий сироп творять разом справжню тропічну магію: легке, ароматне морозиво без доданого цукру, яке тане в роті й дарує відчуття відпустки. Такий десерт не просто освіжає — він переносить на мить у літо. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "stelleandcobakes".
Як приготувати морозиво з манго та кокосовим молоком
Інгредієнти:
- 250 г замороженого манго;
- 200 мл кокосового молока (нежирного);
- 60 мл кленового сиропу;
- сік і цедра 1 лайма;
Кроки приготування:
1.Покласти в чашу блендера заморожений манго, кокосове молоко, сік та цедру лайма, кленовий сироп.
2.Збити до однорідної, кремової консистенції. За потреби додати більше сиропу або соку лайма за смаком.
3.Перелити суміш у плоску форму або контейнер, придатний для заморожування.
4.Накрити кришкою або харчовою плівкою й поставити в морозильну камеру.
5.Перемішувати суміш кожні 30 хвилин протягом 2–3 годин, розбиваючи кристали льоду до досягнення м’якої морозивної текстури.