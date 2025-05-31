Всего четыре ингредиента – а вкус потрясающий: рецепт домашнего мороженого (видео)
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Приготовить дома достаточно просто
Домашнее мороженое часто начинается с простого дуэта – сливки и сгущенки. Но стоит лишь немного отклониться от классики и открывается целый мир вкусов.
Кокосовое молоко, спелый манго и нежный кленовый сироп творят вместе настоящую тропическую магию: легкое ароматное мороженое без добавленного сахара, которое тает во рту и дарит ощущение отпуска. Такой десерт не просто освежает – он переносит на миг в лето. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "stelleandcobakes".
Как приготовить мороженое с манго и кокосовым молоком
Ингредиенты:
- 250 г замороженного манго;
- 200 мл кокосового молока (нежирного);
- 60 мл кленового сиропа;
- сок и цедра 1 лайма;
Шаги приготовления:
1.Положить в чашу блендера замороженный манго, кокосовое молоко, сок и цедру лайма, кленовый сироп.
2.Сбить до однородной, кремовой консистенции. При необходимости добавить больше сиропа или сока лайма по вкусу.
3.Перелить смесь в плоскую форму или контейнер, пригодный для замораживания.
4.Накрыть крышкой или пищевой пленкой и поставить в морозильную камеру.
5. Перемешивать смесь каждые 30 минут в течение 2–3 часов, разбивая кристаллы льда до достижения мягкой мороженой текстуры.