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Якщо борщ та бульйон набридли — приготуйте цей суп: рецепт першої страви з копченостями (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Наваристий, ситний, зігріваючий
Наваристий, ситний, зігріваючий. Фото instagram.com

Ідеальне поєднання інгредієнтів, яке нікого не залишає байдужим

Серед найпопулярніших перших страв у нас — борщ, курячий бульйон, грибна юшка чи розсольник. Вони давно стали класикою домашньої кухні. Але буває, що навіть найулюбленіші смаки приїдаються.

У такі моменти варто згадати про не менш смачну альтернативу — гороховий суп з копченостями. Він ситний, ароматний і зігріваючий, із легкою димною ноткою, яка робить його по-справжньому особливим. Ідеально підходить для прохолодного обіду чи затишної вечері вдома. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати гороховий суп з копченостями

Інгредієнти:

  • Ребра копчені – 400 г;
  • Горох колотий – 500 г;
  • Вода – 2,5 л;
  • Морква – 2 шт.;
  • Цибуля – 2 шт.;
  • Картопля велика – 3 шт.;
  • Куркума – 1 ч. л.;
  • Сіль, перець;
  • Кріп;
  • Сухарики;

Спосіб приготування:

1. У каструлю покласти ребра, цілу моркву, цибулю та нарізану картоплю.

2. Промити горох, злити воду і висипати в каструлю. Усе залити водою і варити до повної готовності гороху.

3. Дістати з каструлі моркву та цибулю. Вони вже нам не знадобляться. Ребра розібрати від кісток, а м'ясо нарізати.

4. На окремій сковорідці зробити засмажку з натертої морквини та цибулі. Додати куркуму і смажити до прозорості цибулі.

5. Викласти овочі та нарізане м'ясо в суп і варити ще 10-15 хвилин. Регулювати густоту супу водою.

6.Додати в готовий суп подрібнений кріп і подавайте з підсмаженим хлібом або сухариками!

Теги:
#Суп #Копченості #Готуємо вдома