Якщо борщ та бульйон набридли — приготуйте цей суп: рецепт першої страви з копченостями (відео)

Ідеальне поєднання інгредієнтів, яке нікого не залишає байдужим

Серед найпопулярніших перших страв у нас — борщ, курячий бульйон, грибна юшка чи розсольник. Вони давно стали класикою домашньої кухні. Але буває, що навіть найулюбленіші смаки приїдаються.

У такі моменти варто згадати про не менш смачну альтернативу — гороховий суп з копченостями. Він ситний, ароматний і зігріваючий, із легкою димною ноткою, яка робить його по-справжньому особливим. Ідеально підходить для прохолодного обіду чи затишної вечері вдома. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати гороховий суп з копченостями

Інгредієнти:

Ребра копчені – 400 г;

Горох колотий – 500 г;

Вода – 2,5 л;

Морква – 2 шт.;

Цибуля – 2 шт.;

Картопля велика – 3 шт.;

Куркума – 1 ч. л.;

Сіль, перець;

Кріп;

Сухарики;

Спосіб приготування:

1. У каструлю покласти ребра, цілу моркву, цибулю та нарізану картоплю.

2. Промити горох, злити воду і висипати в каструлю. Усе залити водою і варити до повної готовності гороху.

3. Дістати з каструлі моркву та цибулю. Вони вже нам не знадобляться. Ребра розібрати від кісток, а м'ясо нарізати.

4. На окремій сковорідці зробити засмажку з натертої морквини та цибулі. Додати куркуму і смажити до прозорості цибулі.

5. Викласти овочі та нарізане м'ясо в суп і варити ще 10-15 хвилин. Регулювати густоту супу водою.

6.Додати в готовий суп подрібнений кріп і подавайте з підсмаженим хлібом або сухариками!