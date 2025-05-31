Якщо борщ та бульйон набридли — приготуйте цей суп: рецепт першої страви з копченостями (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ідеальне поєднання інгредієнтів, яке нікого не залишає байдужим
Серед найпопулярніших перших страв у нас — борщ, курячий бульйон, грибна юшка чи розсольник. Вони давно стали класикою домашньої кухні. Але буває, що навіть найулюбленіші смаки приїдаються.
У такі моменти варто згадати про не менш смачну альтернативу — гороховий суп з копченостями. Він ситний, ароматний і зігріваючий, із легкою димною ноткою, яка робить його по-справжньому особливим. Ідеально підходить для прохолодного обіду чи затишної вечері вдома. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати гороховий суп з копченостями
Інгредієнти:
- Ребра копчені – 400 г;
- Горох колотий – 500 г;
- Вода – 2,5 л;
- Морква – 2 шт.;
- Цибуля – 2 шт.;
- Картопля велика – 3 шт.;
- Куркума – 1 ч. л.;
- Сіль, перець;
- Кріп;
- Сухарики;
Спосіб приготування:
1. У каструлю покласти ребра, цілу моркву, цибулю та нарізану картоплю.
2. Промити горох, злити воду і висипати в каструлю. Усе залити водою і варити до повної готовності гороху.
3. Дістати з каструлі моркву та цибулю. Вони вже нам не знадобляться. Ребра розібрати від кісток, а м'ясо нарізати.
4. На окремій сковорідці зробити засмажку з натертої морквини та цибулі. Додати куркуму і смажити до прозорості цибулі.
5. Викласти овочі та нарізане м'ясо в суп і варити ще 10-15 хвилин. Регулювати густоту супу водою.
6.Додати в готовий суп подрібнений кріп і подавайте з підсмаженим хлібом або сухариками!