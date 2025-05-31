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Если борщ и бульон надоели – приготовьте этот суп: рецепт первого блюда с копченостями (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Наваристый, сытный, согревающий
Наваристый, сытный, согревающий. Фото instagram.com

Идеальное сочетание ингредиентов, которое никого не оставляет равнодушным

Среди самых популярных первых блюд у нас — борщ, куриный бульон, грибная похлебка или рассольник. Они давно стали классикой домашней кухни. Но бывает, что даже любимые вкусы приедаются.

В такие моменты стоит упомянуть о не менее вкусной альтернативе – гороховый суп с копченостями. Он сытный, ароматный и согревающий, с легкой дымной ноткой, делающей его по-настоящему особенным. Идеально подходит для прохладного обеда или уютного ужина дома. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить гороховый суп с копченостями

Ингредиенты:

  • Ребра копченые – 400 г;
  • Горох колотый – 500 г;
  • Вода – 2,5 л;
  • Морковь – 2 шт.;
  • Лук – 2 шт.;
  • Картофель большой – 3 шт.;
  • Куркума – 1 ч. л.;
  • соль, перец;
  • Укроп;
  • Сухарики;

Способ приготовления:

1. В кастрюлю положить ребра, целую морковь, лук и нарезанный картофель.

2. Промыть горох, слить воду и высыпать в кастрюлю. Всё залить водой и варить до полной готовности гороха.

3. Достать из кастрюли морковь и лук. Они нам уже не понадобятся. Ребра разобрать от костей, а мясо порезать.

4. На отдельной сковороде сделать поджарку из натертой морковки и лука. Добавить куркуму и жарить до прозрачности лука.

5. Выложить овощи и нарезанное мясо в суп и варить еще 10-15 минут. Регулировать густоту супа водой.

6.Добавить в готовый суп измельченный укроп и подавать с поджаренным хлебом или сухариками!

Теги:
#Суп #Копчености #Готовим дома