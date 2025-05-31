Если борщ и бульон надоели – приготовьте этот суп: рецепт первого блюда с копченостями (видео)
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Идеальное сочетание ингредиентов, которое никого не оставляет равнодушным
Среди самых популярных первых блюд у нас — борщ, куриный бульон, грибная похлебка или рассольник. Они давно стали классикой домашней кухни. Но бывает, что даже любимые вкусы приедаются.
В такие моменты стоит упомянуть о не менее вкусной альтернативе – гороховый суп с копченостями. Он сытный, ароматный и согревающий, с легкой дымной ноткой, делающей его по-настоящему особенным. Идеально подходит для прохладного обеда или уютного ужина дома. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить гороховый суп с копченостями
Ингредиенты:
- Ребра копченые – 400 г;
- Горох колотый – 500 г;
- Вода – 2,5 л;
- Морковь – 2 шт.;
- Лук – 2 шт.;
- Картофель большой – 3 шт.;
- Куркума – 1 ч. л.;
- соль, перец;
- Укроп;
- Сухарики;
Способ приготовления:
1. В кастрюлю положить ребра, целую морковь, лук и нарезанный картофель.
2. Промыть горох, слить воду и высыпать в кастрюлю. Всё залить водой и варить до полной готовности гороха.
3. Достать из кастрюли морковь и лук. Они нам уже не понадобятся. Ребра разобрать от костей, а мясо порезать.
4. На отдельной сковороде сделать поджарку из натертой морковки и лука. Добавить куркуму и жарить до прозрачности лука.
5. Выложить овощи и нарезанное мясо в суп и варить еще 10-15 минут. Регулировать густоту супа водой.
6.Добавить в готовый суп измельченный укроп и подавать с поджаренным хлебом или сухариками!