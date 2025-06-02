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Сезон полуниці на порозі: як приготувати ароматне та густе варення з двох інгредієнтів (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Чудове, смачне, ароматне варення без клопоту
Чудове, смачне, ароматне варення без клопоту. Фото instagram.com

Впорається навіть новачок

Сезон полуниці вже розпочався, і ця соковита ягода радує нас своїм солодким смаком. Полуницю можна їсти просто так, додавати до салатів чи десертів, готувати освіжаюче желе або смачні напої.

Але сьогодні ми пропонуємо класичний і завжди улюблений рецепт — варення з полуниці, яке збереже аромат літа на довгі місяці й стане ідеальним доповненням до чаю, тостів або улюблених десертів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "moya_kulinarna_knyga".

Як приготувати полуничне варення

Інгредієнти:

  • 1 кг полуниці;
  • 200 г цукру;
  • 1/4 ч. л. лимонної кислоти;

Спосіб приготування:

1.Змішати полуницю з цукром та лимонною кислотою в глибокій каструлі.

2.Поставити на середній вогонь і, постійно помішуючи, довести до кипіння.

3.Варити варення близько 40 хвилин, уважно помішуючи, щоб ягоди рівномірно розварилися і не пригоріли.

4.Одразу розлити гаряче варення по стерилізованих банках.

5.Закрити щільно кришками та залишити охолоджуватися. Зберігати в прохолодному місці та насолоджуватися зимовим ароматом літа!

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#Полуниця #Варення #Готуємо вдома