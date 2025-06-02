Сезон полуниці на порозі: як приготувати ароматне та густе варення з двох інгредієнтів (відео)
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Впорається навіть новачок
Сезон полуниці вже розпочався, і ця соковита ягода радує нас своїм солодким смаком. Полуницю можна їсти просто так, додавати до салатів чи десертів, готувати освіжаюче желе або смачні напої.
Але сьогодні ми пропонуємо класичний і завжди улюблений рецепт — варення з полуниці, яке збереже аромат літа на довгі місяці й стане ідеальним доповненням до чаю, тостів або улюблених десертів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "moya_kulinarna_knyga".
Як приготувати полуничне варення
Інгредієнти:
- 1 кг полуниці;
- 200 г цукру;
- 1/4 ч. л. лимонної кислоти;
Спосіб приготування:
1.Змішати полуницю з цукром та лимонною кислотою в глибокій каструлі.
2.Поставити на середній вогонь і, постійно помішуючи, довести до кипіння.
3.Варити варення близько 40 хвилин, уважно помішуючи, щоб ягоди рівномірно розварилися і не пригоріли.
4.Одразу розлити гаряче варення по стерилізованих банках.
5.Закрити щільно кришками та залишити охолоджуватися. Зберігати в прохолодному місці та насолоджуватися зимовим ароматом літа!