Сезон клубники на пороге: как приготовить ароматное и густое варенье из двух ингредиентов (видео)

Справится даже новичок

Сезон клубники уже начался, и эта сочная ягода радует нас своим сладким вкусом. Клубнику можно есть просто так, добавлять в салаты или десерты, готовить освежающее желе или вкусные напитки.

Но сегодня мы предлагаем классический и всегда любимый рецепт – варенье из клубники, которое сохранит аромат лета на долгие месяцы и станет идеальным дополнением к чаю, тостам или любимым десертам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "moya_kulinarna_knyga".

Как приготовить клубничное варенье

Ингредиенты:

1 кг клубники;

200 г сахара;

1/4 ч. л. лимонной кислоты;

Способ приготовления:

1.Смешать клубнику с сахаром и лимонной кислотой в глубокой кастрюле.

2.Поставить на средний огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения.

3.Варить варенье около 40 минут, внимательно помешивая, чтобы ягоды равномерно разварились и не пригорели.

4.Сразу разлить горячее варенье по стерилизованным банкам.

5.Закрыть плотно крышками и оставить охлаждаться. Хранить в прохладном месте и наслаждаться зимним ароматом лета!