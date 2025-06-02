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Сезон клубники на пороге: как приготовить ароматное и густое варенье из двух ингредиентов (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Прекрасное, вкусное, ароматное варенье без хлопот
Прекрасное, вкусное, ароматное варенье без хлопот. Фото instagram.com

Справится даже новичок

Сезон клубники уже начался, и эта сочная ягода радует нас своим сладким вкусом. Клубнику можно есть просто так, добавлять в салаты или десерты, готовить освежающее желе или вкусные напитки.

Но сегодня мы предлагаем классический и всегда любимый рецепт – варенье из клубники, которое сохранит аромат лета на долгие месяцы и станет идеальным дополнением к чаю, тостам или любимым десертам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "moya_kulinarna_knyga".

Как приготовить клубничное варенье

Ингредиенты:

  • 1 кг клубники;
  • 200 г сахара;
  • 1/4 ч. л. лимонной кислоты;

Способ приготовления:

1.Смешать клубнику с сахаром и лимонной кислотой в глубокой кастрюле.

2.Поставить на средний огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения.

3.Варить варенье около 40 минут, внимательно помешивая, чтобы ягоды равномерно разварились и не пригорели.

4.Сразу разлить горячее варенье по стерилизованным банкам.

5.Закрыть плотно крышками и оставить охлаждаться. Хранить в прохладном месте и наслаждаться зимним ароматом лета!

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#Клубника #Варенье #Готовим дома