Сезон клубники на пороге: как приготовить ароматное и густое варенье из двух ингредиентов (видео)
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Справится даже новичок
Сезон клубники уже начался, и эта сочная ягода радует нас своим сладким вкусом. Клубнику можно есть просто так, добавлять в салаты или десерты, готовить освежающее желе или вкусные напитки.
Но сегодня мы предлагаем классический и всегда любимый рецепт – варенье из клубники, которое сохранит аромат лета на долгие месяцы и станет идеальным дополнением к чаю, тостам или любимым десертам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "moya_kulinarna_knyga".
Как приготовить клубничное варенье
Ингредиенты:
- 1 кг клубники;
- 200 г сахара;
- 1/4 ч. л. лимонной кислоты;
Способ приготовления:
1.Смешать клубнику с сахаром и лимонной кислотой в глубокой кастрюле.
2.Поставить на средний огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения.
3.Варить варенье около 40 минут, внимательно помешивая, чтобы ягоды равномерно разварились и не пригорели.
4.Сразу разлить горячее варенье по стерилизованным банкам.
5.Закрыть плотно крышками и оставить охлаждаться. Хранить в прохладном месте и наслаждаться зимним ароматом лета!