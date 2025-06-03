Смачно, як у дитинстві: рецепт ідеальної сирної запіканки (відео)

Просто тане у роті

Кисломолочний сир — це корисний і поживний продукт, який широко використовується в українській кухні. З нього готують ніжні сирники, вареники, креми для тортів і навіть солоні страви.

Але однією з найулюбленіших страв з дитинства залишається сирна запіканка — така, як у садочку: ніжна, ароматна, з хрусткою скоринкою та знайомим смаком турботи. Саме такий рецепт ми пропонуємо приготувати сьогодні, а поділилися ним з нами на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати сирну запіканку

Інгредієнти:

сир – 500 г;

яйця – 2 шт.;

манка – 100 г;

цукор – 100 г;

ванільний цукор – 10 г;

вершкове масло – 50 г;

молоко – 50 г;

Спосіб приготування:

1.Змішати сир із яйцями, цукром і ванільним цукром до однорідної маси. За бажанням — перетерти сир через сито або збити блендером.

2.Додати манку, молоко та розтоплене вершкове масло. Добре перемішати і залишити на 15 хвилин, щоб манка набухла.

3.Викласти масу у форму, змащену маслом. За бажанням — змастити верх запіканки жовтком.

4.Випікати при температурі 200°C приблизно 40 хвилин — до золотистої скоринки.