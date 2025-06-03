Вкусно, как в детстве: рецепт идеальной творожной запеканки (видео)

Просто тает во рту

Творог – это полезный и питательный продукт, широко используемый в украинской кухне. Из него готовят нежные сырники, вареники, кремы для тортов и даже соленые блюда.

Но одним из самых любимых блюд с детства остается творожная запеканка — такая, как в садике: нежная, ароматная, с хрустящей корочкой и знакомым вкусом заботы. Именно такой рецепт мы предлагаем приготовить сегодня, а поделились им с нами на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить творожную запеканку

Ингредиенты:

творог – 500 г;

яйца – 2 шт.;

манка – 100 г;

сахар – 100 г;

ванильный сахар – 10 г;

сливочное масло – 50 г;

молоко – 50 г;

Способ приготовления:

1.Смешать творог с яйцами, сахаром и ванильным сахаром до однородной массы. По желанию – перетереть сыр через сито или взбить блендером.

2.Добавить манку, молоко и растопленное сливочное масло. Хорошо перемешать и оставить на 15 минут, чтобы манка набухла.

3.Выложить массу в форму, смазанную маслом. По желанию – смазать верх запеканки желтком.

4.Выпекать при температуре 200°C примерно 40 минут — до золотистой корочки.