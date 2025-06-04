У такому маринаді ви м'ясо ще не замочували: знадобиться кава та ще кілька інгредієнтів

Пальчики оближеш!

Сезон шашлику в самому розпалі — аромати диму, спецій і підсмаженого м’яса вже витають у повітрі. Господарі змагаються у рецептах маринадів: хтось додає вино, хтось — йогурт та цибулю. Головне — зробити м’ясо соковитим, м’яким і ароматним, щоб воно тануло в роті після запікання на грилі.

Але якщо немає змоги вирватися на природу, це зовсім не привід відмовлятися від смачної вечері. Сьогодні ми пропонуємо вам нетиповий, але надзвичайно цікавий рецепт м’яса, замаринованого у… каві. Так, саме кава надає страві глибокого, багатого смаку й делікатної гіркуватості, яку оцінить кожен гурман. Рецептом з нами поділилися на порталі "chef.com.ua".

Як замаринувати м'ясо у каві

Інгредієнти:

свинина – 500 г;

цибуля – 150 г;

діжонська гірчиця – 1 ч.л.;

бальзамічний оцет – 2 ч.л.;

перець чорний мелений, сіль – за смаком;

кава заварна натуральна – 200 мл;

молоко – 100 мл;

олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

1.Нарізати свинину порційними шматками.

2.Додати до м’яса діжонську гірчицю, бальзамічний оцет, олію, сіль і перець.

3.Влити холодну заварну каву та ретельно перемішати.

4.Викласти на м’ясо кільця цибулі та поставити маринуватися в холодильник на 4–12 годин.

5.Перекласти м’ясо у чашу мультиварки, випарити залишки маринаду, додати цибулю.

6.Обсмажити м’ясо з цибулею приблизно 10 хвилин.

7.За бажанням долити залишки маринаду або змішати його з молоком, протушкувати ще 5–7 хвилин під відкритою кришкою.