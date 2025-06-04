В таком маринаде вы мясо еще не замачивали: понадобится кофе и еще несколько ингредиентов

Пальчики оближешь!

Сезон шашлыка в самом разгаре – ароматы дыма, специй и поджаренного мяса уже витают в воздухе. Хозяйки соревнуются в рецептах маринадов: кто-то добавляет вино, кто-то – йогурт и лук. Главное – сделать мясо сочным, мягким и ароматным, чтобы оно таяло во рту после запекания на гриле.

Но если нет возможности вырваться на природу, это вовсе не повод отказываться от вкусного ужина. Сегодня мы предлагаем вам нетипичный, но очень интересный рецепт мяса, замаринованного в… кофе. Да, именно кофе придает блюду глубокого, богатого вкуса и деликатной горчинки, которую оценит каждый гурман. Рецептом с нами поделились на портале "chef.com.ua".

Как замариновать мясо в кофе

Ингредиенты:

свинина – 500 г;

лук – 150 г;

дижонская горчица – 1 ч.л.;

бальзамический уксус – 2 ч.л.;

перец черный молотый, соль – по вкусу;

кофе натурально заваренный – 200 мл;

молоко – 100 мл;

растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1.Нарезать свинину порционными кусками.

2.Добавить к мясу дижонскую горчицу, бальзамический уксус, масло, соль и перец.

3.Влить холодный заварной кофе и тщательно перемешать.

4.Выложить на мясо кольца лука и поставить мариноваться в холодильник на 4–12 часов.

5.Переложить мясо в чашу мультиварки, выпарить остатки маринада, добавить лук.

6.Обжарить мясо с луком примерно 10 минут.

7.По желанию долить остатки маринада или смешать его с молоком, протушить еще 5-7 минут под открытой крышкой.