Таку піцу ви встигнете приготувати до обіду: з чого зробити просте тісто (відео)
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Один з найкращих варіантів для улюбленої багатьма італійської страви
Піца — це всесвітньо улюблена страва італійської кухні, яка складається з тонкої чи пухкої основи, щедро вкритої соусом, сиром та різноманітними начинками — від класичної "Маргарити" до піци з морепродуктами чи овочами. Сьогодні її готують у найрізноманітніших варіаціях — існує навіть піца-хачапурі.
Але яка б начинка не була, все починається з тіста. Саме воно задає смак і текстуру страві. Сьогодні ми ділимось простим і швидким рецептом смачного тіста для піци, який не потребує багато часу — ви зможете встигнути приготувати його навіть до обіду. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".
Як приготувати піцу-хвилинку
Інгредієнти для тіста:
- майонез – 5 ст.л.;
- сметана – 5 ст.л.;
- яйця – 2 шт.;
- розпушувач – 0,5 ч.л.;
- борошно – 9 ст.л.;
Інгредієнти для начинки:
- сир;
- помідори чері;
- ковбаски;
Спосіб приготування:
1. В миску додати п'ять ложок майонезу.
2. Покласти п'ять ложок сметани.
3. Розбити два яйця.
4. Додати 9 ложок борошна і пів чайної ложки розпушувача.
6. Змішати все до однорідної маси.
7. Інгредієнти викласти на тісто.
8. Поставити в розігріту духовку за температури 190 градусів на 20 хвилин.