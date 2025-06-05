Таку піцу ви встигнете приготувати до обіду: з чого зробити просте тісто (відео)

Один з найкращих варіантів для улюбленої багатьма італійської страви

Піца — це всесвітньо улюблена страва італійської кухні, яка складається з тонкої чи пухкої основи, щедро вкритої соусом, сиром та різноманітними начинками — від класичної "Маргарити" до піци з морепродуктами чи овочами. Сьогодні її готують у найрізноманітніших варіаціях — існує навіть піца-хачапурі.

Але яка б начинка не була, все починається з тіста. Саме воно задає смак і текстуру страві. Сьогодні ми ділимось простим і швидким рецептом смачного тіста для піци, який не потребує багато часу — ви зможете встигнути приготувати його навіть до обіду. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати піцу-хвилинку

Інгредієнти для тіста:

майонез – 5 ст.л.;

сметана – 5 ст.л.;

яйця – 2 шт.;

розпушувач – 0,5 ч.л.;

борошно – 9 ст.л.;

Інгредієнти для начинки:

сир;

помідори чері;

ковбаски;

Спосіб приготування:

1. В миску додати п'ять ложок майонезу.

2. Покласти п'ять ложок сметани.

3. Розбити два яйця.

4. Додати 9 ложок борошна і пів чайної ложки розпушувача.

6. Змішати все до однорідної маси.

7. Інгредієнти викласти на тісто.

8. Поставити в розігріту духовку за температури 190 градусів на 20 хвилин.