Такую пиццу вы успеете приготовить к обеду: из чего сделать простое тесто (видео)
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Один из лучших вариантов для любимого многими итальянского блюда
Пицца – это всемирно любимое блюдо итальянской кухни, состоящее из тонкого или пышного основания, щедро покрытого соусом, сыром и разнообразными начинками – от классической "Маргариты" до пиццы с морепродуктами или овощами. Сегодня ее готовят в самых разных вариациях — существует даже пицца-хачапура.
Но какая бы начинка ни была, все начинается с теста. Именно оно задает вкус и текстуру блюду. Сегодня мы делимся простым и быстрым рецептом вкусного теста для пиццы, который не требует много времени – вы сможете успеть приготовить его даже к обеду. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".
Как приготовить пиццу-минутку
Ингредиенты для теста:
- майонез – 5 ст.л.;
- сметана – 5 ст.л.;
- яйца – 2 шт.;
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.;
- мука – 9 ст.л.;
Ингредиенты для начинки:
- сыр;
- помидоры черри;
- колбаски;
Способ приготовления:
1. В миску добавить пять ложек майонеза.
2. Добавить пять ложек сметаны.
3. Разбить два яйца.
4. Добавить 9 ложек муки и пол чайной ложки разрыхлителя.
6. Смешать все до однородной массы.
7. Ингредиенты выложить на тесто.
8. Поставить в разогретую духовку при температуре 190 градусов на 20 минут.