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Такую пиццу вы успеете приготовить к обеду: из чего сделать простое тесто (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Быстрое, мягкое, нежное
Быстрое, мягкое, нежное. Фото instagram.com

Один из лучших вариантов для любимого многими итальянского блюда

Пицца – это всемирно любимое блюдо итальянской кухни, состоящее из тонкого или пышного основания, щедро покрытого соусом, сыром и разнообразными начинками – от классической "Маргариты" до пиццы с морепродуктами или овощами. Сегодня ее готовят в самых разных вариациях — существует даже пицца-хачапура.

Но какая бы начинка ни была, все начинается с теста. Именно оно задает вкус и текстуру блюду. Сегодня мы делимся простым и быстрым рецептом вкусного теста для пиццы, который не требует много времени – вы сможете успеть приготовить его даже к обеду. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить пиццу-минутку

Ингредиенты для теста:

  • майонез – 5 ст.л.;
  • сметана – 5 ст.л.;
  • яйца – 2 шт.;
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.;
  • мука – 9 ст.л.;

Ингредиенты для начинки:

  • сыр;
  • помидоры черри;
  • колбаски;

Способ приготовления:

1. В миску добавить пять ложек майонеза.

2. Добавить пять ложек сметаны.

3. Разбить два яйца.

4. Добавить 9 ложек муки и пол чайной ложки разрыхлителя.

6. Смешать все до однородной массы.

7. Ингредиенты выложить на тесто.

8. Поставить в разогретую духовку при температуре 190 градусов на 20 минут.

Теги:
#Пицца #Сметана #Тесто #Готовим дома