Випікати не доведеться: цей шоколадний десерт ви приготуєте за лічені хвилини (відео)

Готується легко та просто

Шоколад — це улюблені ласощі мільйонів, які можна смакувати просто так або ж використовувати як основний інгредієнт у численних десертах. Його поєднують із фруктами, наприклад яблуками чи бананами, додають у печиво, торти або мафіни.

Та коли не хочеться вмикати духовку, завжди можна приготувати щось смачне й ефектне без випікання. Сьогодні ми пропонуємо саме такий варіант — шоколадний десерт без випічки, який легко готується, має насичений смак і ефектно виглядає на святковому чи повсякденному столі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати шоколадний десерт без випічки

Інгредієнти:

30 г желатину + 70 мл води;

500 мл кокосового молока;

50 г какао;

100 г цукру (або підсолоджувача);

90 г темного 56% шоколаду;

Спосіб приготування:

1.Залити желатин холодною водою і залишити на 10 хвилин.

2.Змішати в каструльці кокосове молоко, какао, шоколад і цукор.

3.Помішуючи, підігріти суміш до гарячого стану (не кип’ятити).

4.Зняти з вогню, додати набухлий желатин і розмішати до повного розчинення.

5.Підготувати форму — використати порожню упаковку від молока, зрізати верх.

6.Залити в неї шоколадну масу.

7.Поставити в холодильник і охолоджувати 3–4 години до застигання.

8.Присипати готовий десерт какао і подавати.