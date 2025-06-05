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Випікати не доведеться: цей шоколадний десерт ви приготуєте за лічені хвилини (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Найсмачніший, оригінальний, на святковий стіл
Найсмачніший, оригінальний, на святковий стіл

Готується легко та просто

Шоколад — це улюблені ласощі мільйонів, які можна смакувати просто так або ж використовувати як основний інгредієнт у численних десертах. Його поєднують із фруктами, наприклад яблуками чи бананами, додають у печиво, торти або мафіни.

Та коли не хочеться вмикати духовку, завжди можна приготувати щось смачне й ефектне без випікання. Сьогодні ми пропонуємо саме такий варіант — шоколадний десерт без випічки, який легко готується, має насичений смак і ефектно виглядає на святковому чи повсякденному столі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати шоколадний десерт без випічки

Інгредієнти:

  • 30 г желатину + 70 мл води;
  • 500 мл кокосового молока;
  • 50 г какао;
  • 100 г цукру (або підсолоджувача);
  • 90 г темного 56% шоколаду;

Спосіб приготування:

1.Залити желатин холодною водою і залишити на 10 хвилин.

2.Змішати в каструльці кокосове молоко, какао, шоколад і цукор.

3.Помішуючи, підігріти суміш до гарячого стану (не кип’ятити).

4.Зняти з вогню, додати набухлий желатин і розмішати до повного розчинення.

5.Підготувати форму — використати порожню упаковку від молока, зрізати верх.

6.Залити в неї шоколадну масу.

7.Поставити в холодильник і охолоджувати 3–4 години до застигання.

8.Присипати готовий десерт какао і подавати.

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