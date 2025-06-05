Выпекать не придется: этот шоколадный десерт вы приготовите в считанные минуты (видео)

Готовится легко и просто

Шоколад – это любимое лакомство миллионов, которое можно смаковать просто так или же использовать как основной ингредиент в многочисленных десертах. Его сочетают с фруктами, например яблоками или бананами, добавляют в печенье, торты или мафины.

Но когда не хочется включать духовку, всегда можно приготовить что-нибудь вкусное и эффектное без выпечки. Сегодня мы предлагаем именно такой вариант — легко готовящийся шоколадный десерт без выпечки, имеет насыщенный вкус и эффектно смотрится на праздничном или повседневном столе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить шоколадный десерт без выпечки

Ингредиенты:

30 г желатина + 70 мл воды;

500 мл кокосового молока;

50 г какао;

100 г сахара (или подсластителя);

90 г темного 56% шоколада;

Способ приготовления:

1.Залить желатин холодной водой и оставить на 10 минут.

2.Смешать в кастрюльке кокосовое молоко, какао, шоколад и сахар.

3.Помешивая, подогреть смесь до горячего состояния (не кипятить).

4.Снять с огня, добавить набухший желатин и размешать до полного растворения.

5.Подготовить форму – использовать пустую упаковку от молока, срезать верх.

6.Залить в нее шоколадную массу.

7.Поставить в холодильник и охлаждать 3–4 часа до застывания.

8.Присыпать готовый десерт какао и подавать.