З яблучною не зрівняти: як приготувати ароматну полуничну "Шарлотку" (відео)

Для літнього затишного чаювання

Шарлотка — це одна з найулюбленіших і найпопулярніших домашніх випічок, яка традиційно готується з яблуками. Вона підкорює простотою приготування, ніжним бісквітним тістом і соковитою фруктовою начинкою. Але з настанням літа і початком сезону ароматної свіжої полуниці настав час поекспериментувати!

Сьогодні ми пропонуємо приготувати полуничну шарлотку — легкий, ароматний і дуже смачний варіант класичного рецепта, що стане ідеальним десертом до чаю чи кави. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".

Як приготувати полуничну "Шарлотку"

Інгредієнти:

5 яєць;

135 г цукру;

9 г ванільного цукру;

180 г борошна;

9 г розпушувача;

300 г полуниці в саме тісто + 11 шт. наверх тіста;

25 г вершкового масла;

Для крему (необов'язково):

250 г крем-сиру;

100 мл вершків 33%;

25 г цукрової пудри;

полуниця;

Спосіб приготування:

1.Збити яйця з цукром і ванільним цукром на максимальній потужності протягом 8 хвилин.

2.Просіяти борошно з розпушувачем до яєчної маси та обережно перемішати на мінімальній потужності 1,5 хвилини.

3.Додати нарізану полуницю та обережно перемішати лопаткою знизу вгору.

4.Змастити форму вершковим маслом, викласти тісто, зверху додати половинки полуниці.

5.Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 40–45 хвилин до сухої шпажки. Дати пирогу повністю охолонути у формі, потім вийняти.

6.Збити крем-сир, цукрову пудру та вершки до загустіння.

7.Змастити пиріг кремом і прикрасити свіжою полуницею та м’ятою.