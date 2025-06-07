С яблочной не сравнить: как приготовить ароматную клубничную "Шарлотку" (видео)

Для летнего уютного чаепития

Шарлотка – это одна из самых любимых и популярных домашних выпечок, которая традиционно готовится с яблоками. Она покоряет простотой приготовления, нежным бисквитным тестом и сочной фруктовой начинкой. Но с наступлением лета и началом сезона ароматной свежей клубники пора поэкспериментировать!

Сегодня мы предлагаем приготовить клубничную шарлотку – легкий, ароматный и вкуснейший вариант классического рецепта, который станет идеальным десертом к чаю или кофе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".

Как приготовить клубничную "Шарлотку"

Ингредиенты:

5 яиц;

135 г сахара;

9 г ванильного сахара;

180 г муки;

9 г разрыхлителя;

300 г клубники в самое тесто + 11 шт. наверх теста;

25 г сливочного масла;

Для крема (необязательно):

250 г крем-сыра;

100 мл сливок 33%;

25 г сахарной пудры;

клубника;

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром на максимальной мощности в течение 8 минут.

2.Просеять муку с разрыхлителем до яичной массы и осторожно перемешать на минимальной мощности 1,5 минуты.

3.Добавить нарезанную клубнику и осторожно перемешать лопаткой снизу вверх.

4.Смазать форму сливочным маслом, выложить тесто, сверху добавить половинки клубники.

5.Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут до сухой шпажки. Дать пирогу полностью остыть в форме, затем вынуть.

6.Сбить крем-сыр, сахарную пудру и сливки до загустения.

7. Смазать пирог кремом и украсить свежей клубникой и мятой.