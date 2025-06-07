С яблочной не сравнить: как приготовить ароматную клубничную "Шарлотку" (видео)
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Для летнего уютного чаепития
Шарлотка – это одна из самых любимых и популярных домашних выпечок, которая традиционно готовится с яблоками. Она покоряет простотой приготовления, нежным бисквитным тестом и сочной фруктовой начинкой. Но с наступлением лета и началом сезона ароматной свежей клубники пора поэкспериментировать!
Сегодня мы предлагаем приготовить клубничную шарлотку – легкий, ароматный и вкуснейший вариант классического рецепта, который станет идеальным десертом к чаю или кофе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".
Как приготовить клубничную "Шарлотку"
Ингредиенты:
- 5 яиц;
- 135 г сахара;
- 9 г ванильного сахара;
- 180 г муки;
- 9 г разрыхлителя;
- 300 г клубники в самое тесто + 11 шт. наверх теста;
- 25 г сливочного масла;
Для крема (необязательно):
- 250 г крем-сыра;
- 100 мл сливок 33%;
- 25 г сахарной пудры;
- клубника;
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром на максимальной мощности в течение 8 минут.
2.Просеять муку с разрыхлителем до яичной массы и осторожно перемешать на минимальной мощности 1,5 минуты.
3.Добавить нарезанную клубнику и осторожно перемешать лопаткой снизу вверх.
4.Смазать форму сливочным маслом, выложить тесто, сверху добавить половинки клубники.
5.Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут до сухой шпажки. Дать пирогу полностью остыть в форме, затем вынуть.
6.Сбить крем-сыр, сахарную пудру и сливки до загустения.
7. Смазать пирог кремом и украсить свежей клубникой и мятой.