Випікати не доведеться: цей лінивий "Наполеон" ви приготуєте в рази швидше (відео)

Такий торт зробити ще простіше

Наполеон — це один із найвідоміших тортів, який підкорює ніжністю, шаруватістю та приємною кремовою текстурою. Класичний варіант вимагає багато часу та зусиль: тонко розкачане тісто, кілька годин випікання і настоювання.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати "лінивий" Наполеон — швидший, простіший у виконанні, але не менш смачний. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось домашнього та солодкого без зайвих турбот. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".

Як приготувати лінивий "Наполеон"

Інгредієнти:

400 г печива "вушки"

3 яйця

150 г цукру

10 г ванільного цукру

дрібка солі

60 г борошна

60 г кукурудзяного крохмалю

750 мл молока

150 г вершкового масла ⠀

Спосіб приготування:

1.Збити яйця з цукром до однорідності, додати ванільний цукор і дрібку солі.

2.Влити молоко, додати вершкове масло та просіяне борошно, перемішати до однорідності.

3.Поставити масу на середній вогонь і постійно мішати, поки крем не загусне (за типом заварного крему), потім остудити.

4.Викласти у форму шар печива, покрити його кремом. За бажанням додати свіжі або консервовані ягоди.

5.Повторити шари до завершення інгредієнтів, останній шар — крем. Поставити торт у холодильник мінімум на 4–6 годин, а краще — на ніч.