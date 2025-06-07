Випікати не доведеться: цей лінивий "Наполеон" ви приготуєте в рази швидше (відео)
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Такий торт зробити ще простіше
Наполеон — це один із найвідоміших тортів, який підкорює ніжністю, шаруватістю та приємною кремовою текстурою. Класичний варіант вимагає багато часу та зусиль: тонко розкачане тісто, кілька годин випікання і настоювання.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати "лінивий" Наполеон — швидший, простіший у виконанні, але не менш смачний. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось домашнього та солодкого без зайвих турбот. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".
Як приготувати лінивий "Наполеон"
Інгредієнти:
- 400 г печива "вушки"
- 3 яйця
- 150 г цукру
- 10 г ванільного цукру
- дрібка солі
- 60 г борошна
- 60 г кукурудзяного крохмалю
- 750 мл молока
- 150 г вершкового масла ⠀
Спосіб приготування:
1.Збити яйця з цукром до однорідності, додати ванільний цукор і дрібку солі.
2.Влити молоко, додати вершкове масло та просіяне борошно, перемішати до однорідності.
3.Поставити масу на середній вогонь і постійно мішати, поки крем не загусне (за типом заварного крему), потім остудити.
4.Викласти у форму шар печива, покрити його кремом. За бажанням додати свіжі або консервовані ягоди.
5.Повторити шари до завершення інгредієнтів, останній шар — крем. Поставити торт у холодильник мінімум на 4–6 годин, а краще — на ніч.