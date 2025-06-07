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Выпекать не придется: этот ленивый "Наполеон" вы приготовите в разы быстрее (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Легендарный, всеми любимый, нежный, вкусный, бесподобный
Легендарный, всеми любимый, нежный, вкусный, бесподобный. Фото instagram.com

Такой торт сделать еще проще

Наполеон — один из самых известных тортов, который покоряет нежностью, слоистостью и приятной кремовой текстурой. Классический вариант требует много времени и усилий: тонко раскатанное тесто, несколько часов выпечки и настаивания.

Но сегодня мы предлагаем приготовить "ленивый" Наполеон — более быстрый, более простой в исполнении, но не менее вкусный. Идеальный вариант, когда хочется чего-нибудь домашнего и сладкого без лишних забот. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".

Как приготовить ленивый "Наполеон"

Ингредиенты:

  • 400 г печенья "ушки"
  • 3 яйца
  • 150 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • щепотка соли
  • 60 г муки
  • 60 г кукурузного крахмала
  • 750 мл молока
  • 150 г сливочного масла ⠀

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром до однородности, добавить ванильный сахар и щепотку соли.

2.Влить молоко, добавить сливочное масло и просеянную муку, перемешать до однородности.

3.Поставить массу на средний огонь и постоянно мешать, пока крем не загустеет (по типу заварного крема), затем остудить.

4.Выложить в форму слой печенья, покрыть его кремом. По желанию добавить свежие или консервированные ягоды.

5.Повторить слои до завершения ингредиентов, последний слой – крем. Поставить торт в холодильник минимум на 4–6 часов, а лучше на ночь.

Теги:
#Торт #Наполеон #Готовим дома