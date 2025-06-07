Выпекать не придется: этот ленивый "Наполеон" вы приготовите в разы быстрее (видео)

Такой торт сделать еще проще

Наполеон — один из самых известных тортов, который покоряет нежностью, слоистостью и приятной кремовой текстурой. Классический вариант требует много времени и усилий: тонко раскатанное тесто, несколько часов выпечки и настаивания.

Но сегодня мы предлагаем приготовить "ленивый" Наполеон — более быстрый, более простой в исполнении, но не менее вкусный. Идеальный вариант, когда хочется чего-нибудь домашнего и сладкого без лишних забот. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".

Как приготовить ленивый "Наполеон"

Ингредиенты:

400 г печенья "ушки"

3 яйца

150 г сахара

10 г ванильного сахара

щепотка соли

60 г муки

60 г кукурузного крахмала

750 мл молока

150 г сливочного масла ⠀

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром до однородности, добавить ванильный сахар и щепотку соли.

2.Влить молоко, добавить сливочное масло и просеянную муку, перемешать до однородности.

3.Поставить массу на средний огонь и постоянно мешать, пока крем не загустеет (по типу заварного крема), затем остудить.

4.Выложить в форму слой печенья, покрыть его кремом. По желанию добавить свежие или консервированные ягоды.

5.Повторить слои до завершения ингредиентов, последний слой – крем. Поставить торт в холодильник минимум на 4–6 часов, а лучше на ночь.