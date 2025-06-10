В рази смачніше за магазинне: морозиво з трьох інгредієнтів приготує кожен (відео)

Приготує навіть дитина

Морозиво буває найрізноманітнішим: вершковим, фруктовим, сорбетом, пломбіром, на паличці чи в креманці. Його готують із молока, вершків, фруктів, йогурту, навіть з кокосового молока — наприклад, чудове веганське морозиво з манго та кокосу.

Але сьогодні ми пропонуємо найпростіший варіант домашнього морозива всього з трьох інгредієнтів: згущеного молока, вершків і шоколаду. Мінімум зусиль — максимум задоволення! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria.panasiuk".

Як приготувати шоколадне морозиво

Інгредієнти:

200 г холодних вершків (36%);

40 г згущеного молока;

1 ст. л. какао-порошку;

80 г молочного шоколаду (наприклад, бельгійського);

Спосіб приготування:

1.Охолодити вершки до дуже холодного стану (краще залишити в холодильнику щонайменше на 4 години).

2.Додати до вершків какао-порошок і збити до м’яких піків.

3.Розтопити шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі та дати йому трохи охолонути.

4.Влити згущене молоко до розтопленого шоколаду й ретельно перемішати до однорідності.

5.Обережно ввести шоколадно-молочну суміш до збитих вершків.

6.Акуратно перемішати масу до повного об'єднання інгредієнтів.

7.Вилити масу у форму, накрити плівкою або кришкою і поставити в морозильну камеру щонайменше на 4–5 годин до повного замороження.