В рази смачніше за магазинне: морозиво з трьох інгредієнтів приготує кожен (відео)
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Приготує навіть дитина
Морозиво буває найрізноманітнішим: вершковим, фруктовим, сорбетом, пломбіром, на паличці чи в креманці. Його готують із молока, вершків, фруктів, йогурту, навіть з кокосового молока — наприклад, чудове веганське морозиво з манго та кокосу.
Але сьогодні ми пропонуємо найпростіший варіант домашнього морозива всього з трьох інгредієнтів: згущеного молока, вершків і шоколаду. Мінімум зусиль — максимум задоволення! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria.panasiuk".
Як приготувати шоколадне морозиво
Інгредієнти:
- 200 г холодних вершків (36%);
- 40 г згущеного молока;
- 1 ст. л. какао-порошку;
- 80 г молочного шоколаду (наприклад, бельгійського);
Спосіб приготування:
1.Охолодити вершки до дуже холодного стану (краще залишити в холодильнику щонайменше на 4 години).
2.Додати до вершків какао-порошок і збити до м’яких піків.
3.Розтопити шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі та дати йому трохи охолонути.
4.Влити згущене молоко до розтопленого шоколаду й ретельно перемішати до однорідності.
5.Обережно ввести шоколадно-молочну суміш до збитих вершків.
6.Акуратно перемішати масу до повного об'єднання інгредієнтів.
7.Вилити масу у форму, накрити плівкою або кришкою і поставити в морозильну камеру щонайменше на 4–5 годин до повного замороження.