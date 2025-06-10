В разы вкуснее магазинного: мороженое из трех ингредиентов приготовит каждый (видео)

Приготовит даже ребенок

Мороженое бывает самым разным: сливочным, фруктовым, сорбетом, пломбиром, на палочке или в креманце. Его готовят из молока, сливок, фруктов, йогурта, даже из кокосового молока — например, замечательное веганское мороженое из манго и кокоса.

Но сегодня мы предлагаем самый простой вариант домашнего мороженого всего из трех ингредиентов: сгущенки, сливок и шоколада. Минимум усилий – максимум удовольствия! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице viktoria.panasiuk.

Как приготовить шоколадное мороженое

Ингредиенты:

200 г холодных сливок (36%);

40 г сгущенки;

1 ст. л. какао-порошка;

80 г молочного шоколада (например, бельгийского);

Способ приготовления:

1.Охладить сливки до очень холодного состояния (лучше оставить в холодильнике не менее 4 часов).

2.Добавить к сливкам какао-порошок и взбить до мягких пиков.

3.Растопить шоколад на водяной бане или в микроволновке и дать ему немного остыть.

4.Влить сгущенку в растопленный шоколад и тщательно перемешать до однородности.

5.Осторожно ввести шоколадно-молочную смесь до взбитых сливок.

6.Аккуратно перемешать массу до полного объединения ингредиентов.

7. Вылить массу в форму, накрыть пленкой или крышкой и поставить в морозильную камеру по меньшей мере на 4–5 часов до полной заморозки.