В разы вкуснее магазинного: мороженое из трех ингредиентов приготовит каждый (видео)
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Приготовит даже ребенок
Мороженое бывает самым разным: сливочным, фруктовым, сорбетом, пломбиром, на палочке или в креманце. Его готовят из молока, сливок, фруктов, йогурта, даже из кокосового молока — например, замечательное веганское мороженое из манго и кокоса.
Но сегодня мы предлагаем самый простой вариант домашнего мороженого всего из трех ингредиентов: сгущенки, сливок и шоколада. Минимум усилий – максимум удовольствия! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице viktoria.panasiuk.
Как приготовить шоколадное мороженое
Ингредиенты:
- 200 г холодных сливок (36%);
- 40 г сгущенки;
- 1 ст. л. какао-порошка;
- 80 г молочного шоколада (например, бельгийского);
Способ приготовления:
1.Охладить сливки до очень холодного состояния (лучше оставить в холодильнике не менее 4 часов).
2.Добавить к сливкам какао-порошок и взбить до мягких пиков.
3.Растопить шоколад на водяной бане или в микроволновке и дать ему немного остыть.
4.Влить сгущенку в растопленный шоколад и тщательно перемешать до однородности.
5.Осторожно ввести шоколадно-молочную смесь до взбитых сливок.
6.Аккуратно перемешать массу до полного объединения ингредиентов.
7. Вылить массу в форму, накрыть пленкой или крышкой и поставить в морозильную камеру по меньшей мере на 4–5 часов до полной заморозки.