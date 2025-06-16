Мінімум інгредієнтів — максимум смаку: після цього домашнього морозива ви не купуватимете магазинне (відео)

Солодко, ніжно, повітряно

Морозиво — це улюблені ласощі і дітей, і дорослих. Воно буває найрізноманітнішим: вершкове, фруктове, з ягодами, горішками чи печивом, а особливо популярним залишається шоколадне морозиво з насиченим смаком.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати класику, знайому з дитинства, — ніжний і густий домашній пломбір. Він має ідеально вершкову текстуру, приємну солодкість і готується без складних інгредієнтів. Це саме той десерт, що дарує справжнє відчуття літа та затишку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати пломбір вдома

Інгредієнти:

– жовтки – 3 шт.;

– цукрова пудра – 150 г;

– ванільний цукор – 1 пакетик (10 г);

– молоко – 100 мл;

– вершки жирні (не менше 33%) – 500 мл.

Спосіб приготування: