Мінімум інгредієнтів — максимум смаку: після цього домашнього морозива ви не купуватимете магазинне (відео)
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Солодко, ніжно, повітряно
Морозиво — це улюблені ласощі і дітей, і дорослих. Воно буває найрізноманітнішим: вершкове, фруктове, з ягодами, горішками чи печивом, а особливо популярним залишається шоколадне морозиво з насиченим смаком.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати класику, знайому з дитинства, — ніжний і густий домашній пломбір. Він має ідеально вершкову текстуру, приємну солодкість і готується без складних інгредієнтів. Це саме той десерт, що дарує справжнє відчуття літа та затишку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".
Як приготувати пломбір вдома
Інгредієнти:
– жовтки – 3 шт.;
– цукрова пудра – 150 г;
– ванільний цукор – 1 пакетик (10 г);
– молоко – 100 мл;
– вершки жирні (не менше 33%) – 500 мл.
Спосіб приготування:
- З’єднати жовтки, цукрову пудру та ванільний цукор у каструлі з товстим дном, перемішати до однорідності, влити молоко, поставити на слабкий вогонь і варити, постійно помішуючи, до консистенції згущеного молока, не доводячи до кипіння.
- Зняти масу з вогню та охолодити до кімнатної температури, періодично помішуючи.
- Збити добре охолоджені вершки до щільних піків, починаючи з низької швидкості.
- Обережно ввести охолоджену заварну масу у вершки та перемішати до однорідної консистенції.
- Перелити суміш у контейнер і заморозити, протягом перших 3 годин 5–6 разів діставати та ретельно перемішувати, щоб уникнути утворення кристалів льоду.