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З цим інгредієнтом оладки точно вийдуть пухкими: що додати у тісто (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Завжди виходять пишні та м'які
Завжди виходять пишні та м'які. Фото instagram.com

Повітряні оладки вийдуть навіть новачка

Існує чимало рецептів "сковорідкової" випічки — дехто полюбляє готувати тонкі млинці, хтось надає перевагу пухким панкейкам. А ми сьогодні пропонуємо простий і улюблений з дитинства варіант — пишні оладки на соді.

Вони виходять м’якими, ніжними всередині й з апетитною скоринкою зовні. Ідеальні до чаю, зі сметаною, варенням чи медом — саме те, що потрібно для затишного домашнього сніданку або полуденка. Рецептом з нами поділилися ним на Instagram-сторінці "diali_cooking".

Як приготувати пухкі оладки

Інгредієнти:

  • яйце – 1 шт.;
  • цукор – 3 ст. л.;
  • сіль – щіпка;
  • кефір – 500 мл;
  • сода харчова – 1 ч. л.;
  • борошно – 300 г;
  • олія – для обсмажування;

Кроки приготування:

1.Змішати яйце, цукор і сіль у мисці.

2.Влити теплий кефір.

3.Додати просіяне борошно та соду.

4.Перемішати тісто вінчиком до однорідності.

5.Накрити рушником і залишити на 10–15 хвилин.

6.Перекласти тісто у кондитерський мішок.

7.Висадити оладки на розігріту сковорідку з олією, смажити під кришкою, перевернути шпажкою і довести до готовності.

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#Випічка #Оладки #Готуємо вдома