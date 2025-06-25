З цим інгредієнтом оладки точно вийдуть пухкими: що додати у тісто (відео)
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Повітряні оладки вийдуть навіть новачка
Існує чимало рецептів "сковорідкової" випічки — дехто полюбляє готувати тонкі млинці, хтось надає перевагу пухким панкейкам. А ми сьогодні пропонуємо простий і улюблений з дитинства варіант — пишні оладки на соді.
Вони виходять м’якими, ніжними всередині й з апетитною скоринкою зовні. Ідеальні до чаю, зі сметаною, варенням чи медом — саме те, що потрібно для затишного домашнього сніданку або полуденка. Рецептом з нами поділилися ним на Instagram-сторінці "diali_cooking".
Як приготувати пухкі оладки
Інгредієнти:
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 3 ст. л.;
- сіль – щіпка;
- кефір – 500 мл;
- сода харчова – 1 ч. л.;
- борошно – 300 г;
- олія – для обсмажування;
Кроки приготування:
1.Змішати яйце, цукор і сіль у мисці.
2.Влити теплий кефір.
3.Додати просіяне борошно та соду.
4.Перемішати тісто вінчиком до однорідності.
5.Накрити рушником і залишити на 10–15 хвилин.
6.Перекласти тісто у кондитерський мішок.
7.Висадити оладки на розігріту сковорідку з олією, смажити під кришкою, перевернути шпажкою і довести до готовності.