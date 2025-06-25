С этим ингредиентом оладьи точно получатся пышными: что добавить в тесто (видео)

Воздушные оладьи выйдут даже у новичка

Существует немало рецептов "сковородочной" выпечки — некоторые любят готовить тонкие блины, кто предпочитает пышные панкейки. А мы сегодня предлагаем простой и любимый с детства вариант — пышные оладьи на соде.

Они получаются мягкими, нежными внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Идеальны к чаю, со сметаной, вареньем или медом — именно то, что нужно для уютного домашнего завтрака или полдника. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице "diali_cooking".

Как приготовить пышные оладьи

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.;

сахар – 3 ст.

соль – щепотка;

кефир – 500 мл;

сода пищевая – 1 ч. л.;

мука – 300 г;

масло – для обжаривания;

Шаги приготовления:

1.Смешать яйцо, сахар и соль в миске.

2.Влить теплый кефир.

3.Добавить просеянную муку и соду.

4.Перемешать тесто венчиком до однородности.

5.Накрыть полотенцем и оставить на 10–15 минут.

6.Переложить тесто в кондитерский мешок.

7.Высадить оладьи на разогретую сковороду с растительным маслом, жарить под крышкой, перевернуть шпажкой и довести до готовности.