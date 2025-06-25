С этим ингредиентом оладьи точно получатся пышными: что добавить в тесто (видео)
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Воздушные оладьи выйдут даже у новичка
Существует немало рецептов "сковородочной" выпечки — некоторые любят готовить тонкие блины, кто предпочитает пышные панкейки. А мы сегодня предлагаем простой и любимый с детства вариант — пышные оладьи на соде.
Они получаются мягкими, нежными внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Идеальны к чаю, со сметаной, вареньем или медом — именно то, что нужно для уютного домашнего завтрака или полдника. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице "diali_cooking".
Как приготовить пышные оладьи
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 3 ст.
- соль – щепотка;
- кефир – 500 мл;
- сода пищевая – 1 ч. л.;
- мука – 300 г;
- масло – для обжаривания;
Шаги приготовления:
1.Смешать яйцо, сахар и соль в миске.
2.Влить теплый кефир.
3.Добавить просеянную муку и соду.
4.Перемешать тесто венчиком до однородности.
5.Накрыть полотенцем и оставить на 10–15 минут.
6.Переложить тесто в кондитерский мешок.
7.Высадить оладьи на разогретую сковороду с растительным маслом, жарить под крышкой, перевернуть шпажкой и довести до готовности.