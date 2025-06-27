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Цей рецепт відбивних передаватиметься з покоління в покоління: готуємо куряче філе по-новому

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Відбивні з курячого філе
Відбивні з курячого філе. Фото Freepik

Впорається навіть недосвідчений кулінар

З м'яса можна приготувати безліч страв. Одна з них — відбивні. Кожна господиня готує їх по-своєму. Хтось відбиває м'ясо і потім смажить його в клярі, а хтось запікає з начинкою та пікантним соусом. Завдяки простим інгредієнтам м'ясо виходить соковитим та дуже смачним.

Цим рецептом поділились на сайті "Скарбничка рецептів".

Інгредієнти:

  • 3 шматки курячого філе
  • 1 цибулина
  • 2 варені картоплини
  • 2 помідори
  • 4 столові ложки сметани або майонезу
  • 100 грамів твердого сиру
  • 2 чайні ложки гірчиці
  • 2 зубчики часнику
  • Сіль, перець, спеції до смаку

Етапи приготування:

  1. Підготовка м'яса. Ретельно відбийте куряче філе до бажаної товщини. Приправте кожну відбивну сіллю, чорним перцем і улюбленими спеціями. Залиште м'ясо на короткий час, щоб воно увібрало аромати.
  2. Нарізка овочів. Цибулю наріжте тонкими кільцями, а помідори — акуратними кружечками.
  3. Формування страви. Застеліть деко пергаментним папером. Викладіть на нього шар цибулевих кілець, а поверх них розмістіть підготовлені відбивні.
  4. Збірка. Кожен шматок м'яса змастіть гірчицею. Зверху розкладіть кружечки помідорів, потім посипте дрібно нарізаним часником. За бажанням додайте трохи солі та меленого перцю.
  5. Додаємо картоплю та соус. Натріть варену картоплю безпосередньо на помідори. Злегка полийте картопляний шар сметаною або майонезом.
  6. Випікання. Випікайте страву в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 40 хвилин.
  7. Завершальний етап. За 10 хвилин до готовності посипте відбивні тертим сиром і залиште дорум'янюватися.
Теги:
#М'ясо #Рецепти #Відбивні