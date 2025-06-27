Цей рецепт відбивних передаватиметься з покоління в покоління: готуємо куряче філе по-новому

Впорається навіть недосвідчений кулінар

З м'яса можна приготувати безліч страв. Одна з них — відбивні. Кожна господиня готує їх по-своєму. Хтось відбиває м'ясо і потім смажить його в клярі, а хтось запікає з начинкою та пікантним соусом. Завдяки простим інгредієнтам м'ясо виходить соковитим та дуже смачним.

Цим рецептом поділились на сайті "Скарбничка рецептів".

Інгредієнти:

3 шматки курячого філе

1 цибулина

2 варені картоплини

2 помідори

4 столові ложки сметани або майонезу

100 грамів твердого сиру

2 чайні ложки гірчиці

2 зубчики часнику

Сіль, перець, спеції до смаку

Етапи приготування: