Цей рецепт відбивних передаватиметься з покоління в покоління: готуємо куряче філе по-новому
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З м'яса можна приготувати безліч страв. Одна з них — відбивні. Кожна господиня готує їх по-своєму. Хтось відбиває м'ясо і потім смажить його в клярі, а хтось запікає з начинкою та пікантним соусом. Завдяки простим інгредієнтам м'ясо виходить соковитим та дуже смачним.
Цим рецептом поділились на сайті "Скарбничка рецептів".
Інгредієнти:
- 3 шматки курячого філе
- 1 цибулина
- 2 варені картоплини
- 2 помідори
- 4 столові ложки сметани або майонезу
- 100 грамів твердого сиру
- 2 чайні ложки гірчиці
- 2 зубчики часнику
- Сіль, перець, спеції до смаку
Етапи приготування:
- Підготовка м'яса. Ретельно відбийте куряче філе до бажаної товщини. Приправте кожну відбивну сіллю, чорним перцем і улюбленими спеціями. Залиште м'ясо на короткий час, щоб воно увібрало аромати.
- Нарізка овочів. Цибулю наріжте тонкими кільцями, а помідори — акуратними кружечками.
- Формування страви. Застеліть деко пергаментним папером. Викладіть на нього шар цибулевих кілець, а поверх них розмістіть підготовлені відбивні.
- Збірка. Кожен шматок м'яса змастіть гірчицею. Зверху розкладіть кружечки помідорів, потім посипте дрібно нарізаним часником. За бажанням додайте трохи солі та меленого перцю.
- Додаємо картоплю та соус. Натріть варену картоплю безпосередньо на помідори. Злегка полийте картопляний шар сметаною або майонезом.
- Випікання. Випікайте страву в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 40 хвилин.
- Завершальний етап. За 10 хвилин до готовності посипте відбивні тертим сиром і залиште дорум'янюватися.