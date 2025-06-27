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Этот рецепт отбивных будет передаваться из поколения в поколение: готовим куриное филе по-новому

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Отбивные из куриного филе
Отбивные из куриного филе. Фото Freepik

Справится даже неопытный кулинар

Из мяса можно приготовить множество блюд. Одно из них — отбивные. Каждая хозяйка готовит их по-своему. Кто-то отбивает мясо и потом жарит его в кляре, а кто-то запекает с начинкой и пикантным соусом. Благодаря простым ингредиентам мясо получается сочным и очень вкусным.

Этим рецептом поделились на сайте "Копилка рецептов".

Ингредиенты:

  • 3 куска куриного филе
  • 1 луковица
  • 2 вареные картофелины
  • 2 помидора
  • 4 столовые ложки сметаны или майонеза
  • 100 граммов твердого сыра
  • 2 чайные ложки горчицы
  • 2 зубчика чеснока
  • Соль, перец, специи по вкусу

Этапы приготовления:

  1. Подготовка мяса. Тщательно отбейте куриное филе до желаемой толщины. Приправьте каждую отбивную солью, черным перцем и любимыми специями. Оставьте мясо на короткое время, чтобы оно впитало ароматы.
  2. Нарезка овощей. Лук нарежьте тонкими кольцами, а помидоры — аккуратными кружочками.
  3. Формирование блюда. Застелите противень пергаментной бумагой. Выложите на него слой луковых колец, а поверх них разместите подготовленные отбивные.
  4. Сборка. Каждый кусок мяса смажьте горчицей. Сверху разложите кружочки помидоров, затем посыпьте мелко нарезанным чесноком. По желанию добавьте немного соли и молотого перца.
  5. Добавляем картофель и соус. Натрите отваренный картофель непосредственно на помидоры. Слегка полейте картофельный слой сметаной или майонезом.
  6. Выпекание. Выпекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут.
  7. Завершающий этап. За 10 минут до готовности посыпьте отбивные тертым сыром и оставьте дорумяниваться.
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#Мясо #Рецепты #Отбивные