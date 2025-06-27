Этот рецепт отбивных будет передаваться из поколения в поколение: готовим куриное филе по-новому
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Справится даже неопытный кулинар
Из мяса можно приготовить множество блюд. Одно из них — отбивные. Каждая хозяйка готовит их по-своему. Кто-то отбивает мясо и потом жарит его в кляре, а кто-то запекает с начинкой и пикантным соусом. Благодаря простым ингредиентам мясо получается сочным и очень вкусным.
Этим рецептом поделились на сайте "Копилка рецептов".
Ингредиенты:
- 3 куска куриного филе
- 1 луковица
- 2 вареные картофелины
- 2 помидора
- 4 столовые ложки сметаны или майонеза
- 100 граммов твердого сыра
- 2 чайные ложки горчицы
- 2 зубчика чеснока
- Соль, перец, специи по вкусу
Этапы приготовления:
- Подготовка мяса. Тщательно отбейте куриное филе до желаемой толщины. Приправьте каждую отбивную солью, черным перцем и любимыми специями. Оставьте мясо на короткое время, чтобы оно впитало ароматы.
- Нарезка овощей. Лук нарежьте тонкими кольцами, а помидоры — аккуратными кружочками.
- Формирование блюда. Застелите противень пергаментной бумагой. Выложите на него слой луковых колец, а поверх них разместите подготовленные отбивные.
- Сборка. Каждый кусок мяса смажьте горчицей. Сверху разложите кружочки помидоров, затем посыпьте мелко нарезанным чесноком. По желанию добавьте немного соли и молотого перца.
- Добавляем картофель и соус. Натрите отваренный картофель непосредственно на помидоры. Слегка полейте картофельный слой сметаной или майонезом.
- Выпекание. Выпекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут.
- Завершающий этап. За 10 минут до готовности посыпьте отбивные тертым сыром и оставьте дорумяниваться.