Этот рецепт отбивных будет передаваться из поколения в поколение: готовим куриное филе по-новому

Справится даже неопытный кулинар

Из мяса можно приготовить множество блюд. Одно из них — отбивные. Каждая хозяйка готовит их по-своему. Кто-то отбивает мясо и потом жарит его в кляре, а кто-то запекает с начинкой и пикантным соусом. Благодаря простым ингредиентам мясо получается сочным и очень вкусным.

Этим рецептом поделились на сайте "Копилка рецептов".

Ингредиенты:

3 куска куриного филе

1 луковица

2 вареные картофелины

2 помидора

4 столовые ложки сметаны или майонеза

100 граммов твердого сыра

2 чайные ложки горчицы

2 зубчика чеснока

Соль, перец, специи по вкусу

Этапы приготовления: